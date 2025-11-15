Suscribete a
teatro de rojas

Un Don Gil de las calzas verdes demasiado gamberro se pasea por el Teatro de Rojas en Toledo

La versión de la Fundación Siglo de Oro desdibuja la ironía barroca de Tirso con una puesta en escena hiperactuada y excesivamente moderna que divide al público del Teatro de Rojas

Morboria desata el avispero en Toledo: la irreverencia escénica de Rojas Zorrilla

La propuesta dramatúrgica incurre en un exceso de actualización
Antonio Illán Illán

Toledo

La Fundación Siglo de Oro produce esta adaptación de Don Gil de las calzas verdes, donde el célebre Tirso de Molina despliega su crítica aguda y divertida de las convenciones sociales, una celebración del ingenio y del poder femeninos que, en principio, debería resonar ... con fuerza en nuestro tiempo. La comedia narra las peripecias de Doña Juana, quien disfrazada de hombre bajo el nombre de 'Don Gil' y con unas llamativas calzas verdes, viaja a Madrid para recuperar a su prometido Don Martín, que la ha abandonado en busca de una unión más ventajosa. El enredo se complica cuando otras damas se enamoran del falso Don Gil y Don Martín queda atrapado en una red de engaños, celos y equívocos. La trama se sostiene en el juego de identidades, el disfraz y la astucia femenina, hasta desembocar en un desenlace donde se restablece el orden y se confirma la victoria de la protagonista sobre las convenciones sociales y amorosas.

