Morboria desata el avispero en Toledo: la irreverencia escénica de Rojas Zorrilla

El público, que llenaba el Teatro de Rojas, se lo pasó bien y sonrió y aplaudió con ganas este espectáculo -quizá un poco largo-, lo que es de agradecer en estos tiempos en los que, como sociedad, andamos ya hartos de sandeces, despropósitos y trifulcas

Más de 40 espectáculos de seis ciclos temáticos componen la ambiciosa temporada de otoño del Teatro de Rojas

'Lo que son mujeres', obra del toledano Francisco de Rojas Zorrilla, se revela como una reivindicación del teatro clásico vivo, accesible y festivo
Antonio Illán Illán

Toledo

Morboria, que lleva cuatro décadas celebrando el arte escénico con entusiasmo contagioso y saludable irreverencia, nunca le ha temido a lo extravagante. Más bien lo cultiva con esmero. Su teatro -llamémoslo morbórico sin pudor ni comillas- se enreda gustosamente en los hilos del ... ovillo barroco, ese que, cuando se suelta, tiende a lo barroquizante con vocación de exceso, lo que en arquitectura sería el estilo churrigueresco. En esta ocasión, la compañía nos propone una versión de 'Lo que son mujeres', comedia publicada en 1645 por Francisco de Rojas Zorrilla, donde el juego teatral y la desmesura no son accidentes, sino ingredientes esenciales del festín escénico.

