1-0: El CD Toledo cabalga a lomos de Friaza y conquista el Trofeo de la Junta Sirvió un penalti al filo del descanso para vencer al Socuéllamos. Buenas sensaciones y pasaporte para soñar con la Copa del Rey

El CD Toledo conquistó este sábado el Trofeo de la Junta de Comunidades tras imponerse por 1-0 al UD Socuéllamos, de superior categoría, en un Salto del Caballo animoso. El gol lo convirtió Joselu Friaza, de penalti y al filo del descanso, un futbolista que tiene toda la pinta de que va a ser diferencial en Tercera. Además, el triunfo verde da pasaporte para jugar la fase nacional de la Copa Federación, que en caso de superar algunas rondas otorga plaza para la Copa del Rey. En definitiva, buenas sensaciones de un equipo sin más objetivo que el ascenso.

La primera parte transcurrió con dominio alterno y pocas opciones de gol. Quizá la más clara la tuvo Neco en el minuto 39, con un disparo franco que se le marchó alto. Y ya cuando se avecinaba el descanso llegó el penalti, que fue consecuencia de una exquisitez de Friaza, metiendo un pase en profundidad a Chupi que este peleó en el área con Carmelo y que acabó siendo derribado. No falló Friaza desde los once metros y ubicó el 1-0 en el marcador, su séptimo gol durante la pretemporada. Una barbaridad.

Sin embargo, al poco, una cesión equivocada de Brunet con la cabeza la cazó Iván Hujo, que se quedó mano a mano con Christian y mandó el balón al poste. Perdonó el delantero del 'Socu'.

Tras el descanso, el CD Toledo hizo un despliegue físico destacado para estar empezando a rodar, lo que propició que apenas pasara apuros. Solamente hubo un disparo de Serrano en el 70, salvado por Christian en una intervención magistral.

Por parte de los verdes la tuvo Luis Molina en un mano a mano muy claro en el que el meta Bernabé le obstaculizó para impedir el regate. Y de nuevo Molina gozó de un remate de cabeza muy franco a centro lateral desde la derecha que se marchó fuera. En el largo descuento, el Toledo soportó bien el acoso socuellámino e incluso Kike Peña pudo marcar el segundo, pero no culminó con éxito.

- CD Toledo: Christian; Stevens, Brunet, Poveda, Luna; Chupi, Nanclares, Gonzalo Saiz, Neco; Luis Molina y Friaza. También jugaron: Adirán López, Nader, Meneses, Moraleda, Barroso, De la Rosa, Kike Peña y Hornero.

-UD Socuéllamos: Bernabé; Escobar, Yemoch, Sergio Pérez, Porro; Carlos García, Rodri, Serrano, Adrián Díaz; Carmelo e Iván Hujo. También jugaron: Pablo Morillo, Adrián, José Carlos, Marcos Legaz y Verdú.

Árbitro: Pricopi Gogu. Delegación de Guadalajara. Amarillas al local Luis Molina. Por parte visitante, a Escobar, Carmelo y Marcos Legaz.

Goles: 1-0, m. 45: Friaza (penalti).

Incidencias: final del Trofeo de la Junta, disputado este sábado por la tarde-noche en el estadio Salto del Caballo ante unos 1.500 espectadores. Gracias a la victoria, el CD Toledo jugará la fase nacional de la Copa Federación, que en caso de superar algunas rondas otorga plazas para la Copa del Rey.

Más resultados

- Atlético Madrileño, 1 (Cubo)-CF Talavera (dos de Di Renzo y uno de Marcos Moreno), 3

- Este domingo (20.00 horas), el Deportivo Guadalajara recibe al Atlético Madrileño en un partido valedero para el Trofeo Alcarria.

- CD Quintanar del Rey, 1-Alcoyano, 0

- Valencia Mestalla, 4-Balompédica Conquense, 0