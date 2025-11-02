Suscribete a
fútbol/primera rfef

1-0: El Talavera cae en Madrid en la recta final de un partido con la igualdad por bandera

El CF Talavera encaja un gol en el minuto 83 ante el Real Madrid Castilla y queda anclado en la zona peligrosa de la clasificación, a un solo punto por encima de los puestos de descenso

Convincente victoria del Talavera (2-0) y patinazo de Guadalajara en Getxo ante el Arenas (3-0)

La joven escuadra merengue estuvo más cerca del gol que los talaveranos
B. Cervantes

Toledo

No pudo ser. El CF Talavera perdió en la tarde de este domingo de difuntos por 1-0 en su visita al Real Madrid Castilla tras la disputa de un partido que tuvo poco fútbol ofensivo por parte de ambas escuadras. Es cierto que ... la joven escuadra merengue estuvo más cerca del gol que los cerámicos, pero la diana decisiva llegó en la recta final del encuentro.

