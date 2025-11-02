1-0: El Talavera cae en Madrid en la recta final de un partido con la igualdad por bandera

No pudo ser. El CF Talavera perdió en la tarde de este domingo de difuntos por 1-0 en su visita al Real Madrid Castilla tras la disputa de un partido que tuvo poco fútbol ofensivo por parte de ambas escuadras. Es cierto que ... la joven escuadra merengue estuvo más cerca del gol que los cerámicos, pero la diana decisiva llegó en la recta final del encuentro.

Tras esta derrota en la Ciudad Deportiva de Valdebebas el CF Talavera queda anclado en la zona peligrosa de la clasificación, a un solo punto por encima de los puestos de descenso y, todo ello, en vísperas de su próximo partido de campeonato que será la visita del sábado al filial del Celta de Vigo.

En la primera mitad del encuentro, el CF Talavera asustó a su rival en el minuto 25 con una doble opción para marcar a cargo de Di Renzo y Marcos Moreno, pero la jugada quedó en aguas de borrajas. Por su parte del equipo que dirige Álvaro Arbeloa, tercero ahora en la tabla, no encontró manera de romper el sistema defensivo de los talaveranos.

Tras el paso por vestuarios, Jaime González salvó el 1-0 en el minuto 56 al desviar un gran disparo de Jiménez. A partir de esta jugada, el Talavera replegó filas y solo se vio asustado en un desvío de Di Renzo hacia su propia portería que acabó con el balón en un poste de la portería defendida por Jaime González.

Llegado el partido ya al minuto 83, y tras un saque de esquina, Joan Martínez remató de cabeza de forma espléndida y alojó el esférico en la red talaverana. Sin embargo, pudo empatar el equipo cerámico tres minutos más tarde por medio del ariete argentino Di Renzo, pero se topó con una acertada intervención del meta Fran González.

Ficha técnica del encuentro

Real Madrid Castilla: Fran González; Jiménez, Joan Martínez, Valdepeñas, Serrano (Aguado, m. 68); Cestero, Manu Ángel (Perea, m. 88), Thiago (Mesonero, m. 68), Yáñez (Leiva, m. 68); Palacios (Iglesias Lois, m. 88) y Loren Zúñiga

CF Talavera: Jaime González; Bilal (Isaiah, m. 83), Álvaro López, Sergi Molina, Álex Roig (Álex Roig, m. 83); Valen (Fran Rodríguez, m. 60), Pedro Capó (Montero, m. 83), Pitu Doncel, Luis Sánchez; Di Renzo y Marcos Moreno (Edu Gallardo, m. 60).

Árbitro: José Alberto Pardeiro. Comité cántabro. Amarilla a los locales Palacios y Perea. Por parte visitante, a Di Renzo, Edu Gallardo y Seri Molina.

Gol: 1-0, m. 83: Joan Martínez

Incidencias: Partido de la décima jornada del Grupo I de la Primera RFEF disputado en horario de tarde en el «Alfredo Di Stéfano » de la Ciudad Deportiva de Valdebebas ante 6.205 espectadores (cifra oficial). Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de José Manuel Ochotorena, quien fuera portero del Real Madrid, entre otros equipos, y que falleció el pasado 26 de octubre. El CF Talavera vistió con camiseta rosa y pantalón negro.