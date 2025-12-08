El Real Madrid conquista en Albacete la II Iniesta Cup Soliss tras vencer 3-1 al Espanyol

El Real Madrid se impuso por 3-1 al RCD Espanyol de Barcelona en la gran final de la segunda edición de la Iniesta Cup Soliss, un torneo de fútbol en categoría alevín que volvió a convertir a Albacete en uno ... de los grandes focos del fútbol base nacional. El conjunto blanco culminó un fin de semana de alto nivel ante un Espanyol que firmó también una notable participación.

El tercer puesto se lo adjudicó el Albacete Balompié después de vencer por 5-1 a la Iniesta Academy de Japón, un duelo que cerró la pugna por los puestos de honor. El torneo se desarrolló a lo largo del pasado fin de semana en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta de la capital albaceteña, un escenario ya consolidado para acoger competiciones formativas de primer nivel.

Un total de 24 equipos, con casi 300 futbolistas en liza, compitieron en una cita organizada por la EFB Albacer, que mantuvo la estructura internacional y el espíritu deportivo que caracterizan al evento.

La jornada final contó con la presencia del mítico futbolista internacional nacido en Fuentealbilla y que da nombre al torneo, un respaldo que volvió a subrayar la relevancia creciente de esta competición en el calendario del fútbol base.

Los vencedores recibieron como premio una réplica de la estatua de Iniesta que hay cerca del estadio Carlos Belmonte, obra del artista Javier Molina Gil.