fútbol alevín

El Real Madrid conquista en Albacete la II Iniesta Cup Soliss tras vencer 3-1 al Espanyol

El torneo alevín reunió a 24 equipos y casi 300 futbolistas en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta con la presencia del mítico jugador de Fuentealbilla

Llega a Albacete la Iniesta Cup Soliss, un torneo alevín con algunas de las mejores canteras del fútbol español

Los jugadores del Real Madrid posan con Andrés iniesta tras hacerse con el trofeo que lleva su nombre
B. Cervantes

Toledo

El Real Madrid se impuso por 3-1 al RCD Espanyol de Barcelona en la gran final de la segunda edición de la Iniesta Cup Soliss, un torneo de fútbol en categoría alevín que volvió a convertir a Albacete en uno ... de los grandes focos del fútbol base nacional. El conjunto blanco culminó un fin de semana de alto nivel ante un Espanyol que firmó también una notable participación.

