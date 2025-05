Javi Sánchez y el fútbol sin memoria: perdedor en el CD Toledo, ganador con el CD Manchego

A finales de octubre del año pasado, el CD Toledo recurrió a Javi Sánchez como una década antes el Atleti había invocado al 'Cholo' Simeone. Ídolos de la afición como jugadores, han logrado trasladar al banquillo el ardor guerrero que desplegaban sobre el césped. Lo del Atleti y Simeone todo el mundo lo sabe: dotó de orgullo, de sentimiento de pertenencia a un club alicaído que ha pasado de perder con cualquiera a jugar dos finales de Champions y ganar dos ligas, entres otros títulos. Lo del CD Toledo y el toledano Javi Sánchez no salió igual: el equipo nunca abandonó el descenso y cayó a las profundidades de Tercera. Eso sí, el respeto de la afición hacia un técnico que se dejó el alma en encontrar soluciones a 1.000 problemas, no solo deportivos, continúa intacto.

Ahora Javi Sánchez es el entrenador del CD Manchego Ciudad Real y este sábado, a las 16:30 horas, recibe al CD Toledo en el 'Polideportivo Rey Juan Carlos I'. Y lo que es el fútbol: mientras los mancheguistas son segundos con 26 puntos (eran líderes la semana pasada), los toledanos son antepenúltimos con 12 y el fantasma del descenso a Preferente es una amenaza real.

"A toro pasado habríamos hecho otras cosas. Cuando cogimos al equipo, sabíamos que era complicado, pero no imposible. Hubo un momento en el que empezamos a resucitar y a sacar resultados, pero siempre había pequeños detalles que nos terminaban de matar. Lógicamente, tenemos una parte de culpa importante en que al final el equipo bajara de categoría. Estamos muy agradecidos al aficionado, porque nos trataron increíble en una situación tan mala. Estoy en deuda con ellos", declara Javi Sánchez a ABC sobre lo vivido en el CD Toledo la temporada pasada.

"El CD Toledo, en esta categoría, tiene una presión extra respecto al resto. Hay mucha afición detrás. Tiene una muy buena plantilla y posibilidades tremendas a la hora de confeccionarla. Las cosas no han arrancado bien y han hecho cambios. A nivel personal, sí puedo decir que tienen un cuerpo técnico con el que tengo una gran confianza y están capacitadísimos", añade. No obstante, Javi Sánchez y Manolo Alfaro, actual entrenador verde, coincidieron en el 'Salto del Caballo' entre 2010 y 2012. El primero era jugador y el segundo, el míster. "Llegó cuando no estábamos bien y fue coger al equipo y salimos para arriba como un tiro. Ganamos la liga sobrados y ascendimos a Segunda B", recuerda Sánchez.

Sobre el cambio de equipo, cuenta: "Antes de que dijeran que no me iban a ofrecer renovar el contrato con el CD Toledo, yo ya lo sabía. Al final, tú estás dentro y lo vas viendo. Luego el CD Manchego estuvo rapidísimo y demostraron que tenían mucho interés. El proyecto es muy bonito y todo lo que planteaban era ambicioso. También influyó el que sea una capital de provincia que está cerca de casa, por lo que no tardamos mucho en decir que sí. Y, de momento, todo está saliendo bien".

"Me atrevo a decir que estamos en el mejor momento"

ABC publicó un reportaje en febrero de este año sobre el CD Manchego en el que se contaban 13 jugadores extranjeros, además de un español internacional con Guinea Ecuatorial y un entrenador brasileño. El equipo actual es prácticamente nuevo, con solo tres jugadores del curso pasado. "La plantilla se ha hecho entre todos los que formamos parte de la parcela deportiva. El director deportivo ha puesto todo su empeño y vamos de la mano. No vale de nada que el club te ponga jugadores encima de la mesa si tú no les has dado el visto bueno", declara Javi Sánchez, anunciando movimientos en el mercado de invierno para mejorar si cabe lo que hay.

El CD Manchego, ya se ha dicho, acaba de perder el liderato de Tercera en favor del CD Illescas tras empatar a uno en 'La Fuensanta' contra la Balompédica Conquense, que marcó más allá del descuento. Javi Sánchez cree que los altibajos de las últimas semanas son "hasta cierto punto lógicos". "Al principio sacábamos los partidos, pero todos eran igualados. Cerrábamos muy bien nuestra portería y arriba estábamos finos. Ahora se ha juntado un poco todo: los equipos ya te conocen, cuesta más y pequeños detalles han dejado de caer de nuestro lado. Perder en Torrijos fue un accidente, porque lo teníamos controlado. Y el otro día igual, lo teníamos ganado en el 95", contextualiza.

"Me atrevo a decir que estamos en el mejor momento en cuanto a creer en lo que hacemos. Aunque solo hemos ganado uno de los últimos cinco partidos, también es verdad que solo hemos perdido uno de los 13 que hemos jugado y apenas nos han hecho seis goles", insiste. Finalmente, sobre los rivales que competirán con el CD Manchego por ser campeón y ascender directo a Segunda RFEF, cree que "hay plantillas tremendamente completas como las del Calvo Sotelo y el Quintanar del Rey. Hay equipos rodados, con juventud, desparpajo y una gran confianza como el Illescas. Al Torrijos cuesta mucho ganarle. El Villacañas ha crecido una barbaridad desde que lo cogió Pedro Velasco y el Villarrubia, que empezó con dudas, ya está en la zona alta...".

Siete temporadas frenéticas Javi Sánchez colgó las botas en el Mora CF, y en el Mora CF se inició como entrenador con 32 años. "Tuve la oportunidad de estrenarme en Tercera, sin haber pasado por otras categorías", afirma. Allí estuvo dos años: "El primero fue muy normal, consiguiendo el objetivo de mantenernos, y el siguiente peleamos por el 'play off' hasta la penúltima jornada". Después saltó al Villarrubia CF, con el que "salió todo bien y ascendimos de forma histórica. En Segunda B estábamos disfrutando y la pandemia nos reventó. Y en el tercer año peleamos hasta la última jornada por salvarnos, pero no pudo ser". En el CD Toledo, "el club de tu vida, aprendimos muchísimo", y "este año también estamos disfrutando mucho porque los resultados acompañan". Aunque tiene 38 años, "ya nadie me considera un entrenador joven, pero porque empecé muy pronto".