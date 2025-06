Honores para Gonzalo Pérez de Vargas, «nuestro mejor deportista, a la altura del mismísimo Bahamontes»

Cree el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, que Gonzalo Pérez de Vargas, de 34 años, es «nuestro mejor deportista de la historia, a la altura del mismísimo Federico Martín Bahamontes», y por eso era de justicia dedicarle algún espacio deportivo de la ciudad. El renovado pabellón polideportivo de la Escuela Central de Educación Física ya lleva el nombre de aquel niño rubio espigado que empezó a jugar al balonmano porque lo hacían sus amigos del colegio Ciudad de Nara y que hoy es uno de los mejores porteros del mundo.

Velázquez dijo también que Pérez de Vargas suma 65 títulos y unas cuantas medallas con la selección española, entre ellas dos de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y París, además de ser «un ejemplo de superación» por enfrentarse a «una de las peores lesiones».

El protagonista, en cambio, se acordó en su breve discurso de Rafa Sierra, el impulsor del club Amibal (Amigos del Balonmano), se mostró «eternamente agradecido» al Ayuntamiento, mostró su «orgullo» por «poder ser referente en la ciudad» y pidió a los políticos «que apuesten fuerte por el deporte, que es el motor de una sociedad». Y luego se dio un baño de masas con los cientos de niños de su campus, a quienes firmó camisetas, gorras y lo que hiciera falta.

«El progreso, por las sensaciones y por lo que me comentan los 'fisios' y el cirujano, es bueno, incluso por delante de los tiempos marcados. Me encuentro bien, estoy disfrutando de otras cosas y con ganas de dar un paso más y de empezar a correr y a saltar en los próximos meses», explicó a ABC Pérez de Vargas, que en febrero se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. La lesión más grave de su trayectoria, sin duda, la cual le ha impedido despedirse del Barça después de que llegara hace 18 años siendo una promesa.

El nuevo destino es el THW Kiel, el club más laureado de Alemania (cuatro Champions y 23 Bundesligas le contemplan), con el que ha firmado cuatro años, hasta 2029. A más de 2.300 kilómetros de Toledo, Kiel es la ciudad más poblada del norte de Alemania, con 250.000 habitantes, la puerta de entrada al mar Báltico, destruida durante la II Guerra Mundial.

Pérez de Vargas viajará a Alemania a mediados de julio y alternará con Barcelona en ese trabajo de recuperación hasta septiembre. Ese mes o ya en octubre pisará la pista para volver a jugar «antes del parón de Navidad». En enero de 2026 se celebra un nuevo Europeo en Dinamarca, Suecia y Noruega, pero «ahora mismo no me planteo ir o no. Quiero recuperarme bien, y tendría que valorarlo con mi familia, el club y el seleccionador».