El 1 de octubre arrancan las actividades del patronato deportivo de Toledo El Ayuntamiento ha preparado «máximos de seguridad, higiene y desinfección»

ABC Toledo Actualizado: 16/09/2020 20:44h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El 1 de octubre reabren las instalaciones del Patronato Municipal de Deportes y, como es preceptivo en tiempos de pandemia, lo harán en «máximos de seguridad, higiene y desinfección». Habrá controles de aforo y acceso, los vestuarios y duchas permanecerán cerrados, se velará por la calidad del agua y del aire o se aumentará la frecuencia de la limpieza en zonas comunes, así como del material de protección y prevención, son algunas de las pautas que este miércoles desgranó el concejal de Deportes, Pablo García. Además, desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a «la responsabilidad individual».

La entrada de público a las actividades deportivas y entrenamientos estará prohibida. Asimismo, los usuarios del programa de abonados deberán pedir cita telefónica para cualquier actividad, ya que con el abono «no tendrán garantizada la entrada». En el caso del deporte escolar se permitirá la entrada a dos acompañantes y en los equipos federados a un tope de cuatro. Además, habrá un horario y un circuito circular de entrada y salida en cada instalación para evitar aglomeraciones de gente.

En cuanto a los usuarios, tendrán que utilizar mascarilla en zonas comunes, llegar cinco minutos antes del inicio de la actividad, mantener el metro y medio de distancia con el resto de personas, desinfectar el material utilizado y respetar los horarios y los espacios asignados. También se especifica el número de personas que pueden participar en cada disciplina deportiva: 25 en campos de fútbol-11; 15 en campos de fútbol-7, pistas polideportivas cerradas o exteriores para deportes en equipo; cinco en cada calle de la piscina, al igual que en pistas de tenis o pádel; y el 50 por ciento de aforo para el resto de actividades.

Más de 2.000 inscritos

De momento, ya se han inscrito unos 2.000 toledanos en alguna o varias de las actividades ofertadas por el patronato. Precisamente ayer se abrió el plazo para los no empadronados en la ciudad. El patronato divide las actividades en tres colores: verde (las que son al aire libre y sin contacto, como calistenia, atletismo, tenis o patinaje), naranja (se realizan a cubierto pero no hay contacto, tales como aerobic, bádminton, pilates, esgrima o natación) y rojo (al aire libre o a cubierto pero con contacto, como el fútbol, el baloncesto o el balonmano). Estas últimas ahora no se pueden realizar debido al estado de la pandemia, aunque se hace una excepción con los clubes federados.

Sobre este aspecto el concejal de Deportes va a reunirse con los clubes y asociaciones para informarles del protocolo, que estabece la obligatoriedad de que exista un responsable del equipo, la necesidad de identificar a las personas que accedan a la instalación y el informar de forma urgente de un caso positivo. El protocolo se ha establecido con el consenso de todos los grupos políticos.