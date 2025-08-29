Cortes en la carretera del Polígono desde este lunes por la instalación de una pasarela

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sigue avanzando en las obras de acondicionamiento e integración urbana de la carretera TO-23, en la provincia de Toledo. El presupuesto vigente de las obras es de 3,6 millones de euros (IVA incluido) y se financia a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Se trata de un proyecto que permitirá mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios más vulnerables como peatones y ciclistas, ya que separa a estos últimos de la carretera y permite a través de la nueva pasarela cruzar la carretera TO-23 a distinto nivel evitando los pasos peatonales existentes.

En este contexto, y en aras de garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde el próximo lunes 1 de septiembre a partir de las 8:00 horas.

Se producirá el corte del ramal de incorporación de la calzada derecha (sentido Ocaña), y del ramal de salida de la calzada izquierda (sentido Toledo), de la carretera TO-23 entre los kilómetros 2,0 y 3,0; hasta la finalización de las obras.

Además, para poder hacer la maniobra de colocación del tramo central de la pasarela metálica, puntualmente y en horario nocturno (a partir de las 18:00 horas): se estrechará el carril derecho de la rotonda de la C/ Río Arlés sobre la TO-23, y se cortará el acceso al soterramiento de la TO-23.

Para dar paso a los vehículos, se habilitarán dos itinerarios alternativos: calzada derecha TO-23 (sentido Ocaña), desvío por calle Río Guadalmena y calzada izquierda TO-23 (sentido Toledo), desvío por calle Río Marches.

Los vehículos que circulen por el tronco de la TO-23 lo podrán hacer con total normalidad.

Los itinerarios alternativos del corte 2, mantiene el itinerario alternativo 1 con la salvedad de que no se podrá circular por el soterramiento de la TO-23.