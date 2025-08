El PSOE acusa «al odio y la crispación» de PP y Vox de los ataques a sus sedes

La Casa del Pueblo del PSOE en Vera (Almería) amaneció el domingo pasado con una nueva 'decoración'. En su fachada, y con pintura roja, se podían leer todo tipo de descalificaciones: «corruptos», «puteros», «cocainómanos» o «traidores».

Este lunes, la secretaria de Organización del partido, Rebeca Torró, condenó enérgicamente los hechos y los enmarcó en el «odio y la crispación» que, a su juicio, «alientan» el PP y Vox.

Según datos del propio PSOE, desde noviembre de 2023 han sufrido 180 ataques en sus sedes, lo que equivale a un acto vandálico cada tres días y medio. El último ha tenido lugar, precisamente, en Vera, donde ya se han registrado tres agresiones de este tipo. La reiteración de incidentes ha encendido las alarmas en Ferraz, que ve en ellos «otro episodio de odio político».

«Condena expresa y sin matices»

Los socialistas responsabilizan directamente al «clima de crispación alimentado por la derecha y la ultraderecha, tanto en los parlamentos como en los platós», y exigen al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, «una condena expresa y sin matices». «Callar es permitir, y mirar hacia otro lado es justificar», advierten. Y concluyen: «En democracia, la violencia política no se tolera, no se blanquea y no se ignora: se condena».

Hace poco menos de un mes la sede del PSOE de Valencia corría la misma suerte; esta vez con pintadas de color negro y una sábana. De nuevo, los socialistas no dudaron en apuntar como «autor intelectual».