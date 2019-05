Page afronta el debate a cinco con la «tranquilidad de los deberes hechos» Este lunes, estará «descansando y preparando» su intervención en la televisión autonómica

El presidente de Castilla-La Mancha y candidato a la reelección, Emiliano García-Page, afronta el debate de este lunes en la televisión pública regional entre los cinco candidatos de las elecciones autonómicas del 26 de mayo -PSOE, PP, Cs, Unidas Podemos y Vox- con «la tranquilidad de los deberes hechos».

Así lo ha expresado, en declaraciones a los periodistas que siguen la caravana electoral, el secretario regional de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, tras un acto electoral en la localidad toledana de Yuncos.

Gutiérrez ha destacado que esta será la primera legislatura en la que va a haber un debate entre las distintas fuerzas políticas, tras cuatro años de «anormalidad democrática» -los del mandato del PP-, en los que el Partido Popular «se negó a debatir», ha aseverado.

Por tanto, para Gutiérrez, el debate es «una buena señal» de que Castilla-La Mancha »va en la buena dirección, no solo en el fondo de las políticas que se están cambiando, sino también en las formas democráticas».

El candidato del PSOE a la Junta ha participado en un acto en la localidad de Yuncos - PSOE

En este sentido, ha señalado que se ha pasado de «la soberbia y la prepotencia» de la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal, al «talante democrático» de García-Page.

Aparte de los «deberes hechos», Gutiérrez ha apuntado que el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Comunidades va a presentar las propuestas del programa electoral «más ambicioso».

Además, el PSOE quiere un debate que sirva para confrontar, no sólo proyectos sino también personas, «para que la gente compare no solo quién tiene la credibilidad de haber cumplido la palabra dada, sino también de quién tiene la región en la cabeza».

Preguntado por si los socialistas han preparado el debate con alguna estrategia, Gutiérrez ha respondido que García-Page tiene que seguir «mostrándose tal como es», porque eso le «da tranquilidad» a la ciudadanía.

En cuanto al resto de candidatos, ha dicho que hay partidos políticos que creen que el debate es la oportunidad de «aprobar en el examen lo que no han hecho durante todo el curso» y, por ello, ha considerado que «no sería creíble».

Por último, ha precisado que este lunes, García-Page estará «descansando y preparando» el debate, aunque también lo hace durante el trayecto entre pueblo y pueblo en el marco de la campaña electoral.