El cierre de Sithon's en Toledo una 'fake': anuncia que estrena nueva temporada el 27 de septiembre

El supuesto cierre de la histórica discoteca Sithon's de Toledo ha resultado ser una estrategia de marketing. Después de anunciar hace unos días que bajaba la persiana de forma definitiva, la sala ha comunicado en sus redes sociales que el próximo sábado 27 de septiembre reabrirá con el inicio de su temporada número 56.

«Toledo no sería lo mismo sin Sithon's, no lo decimos nosotros, lo dice Marta Medina. Bienvenidos a la temporada 56, la cual llega con muchísima fuerza a vuestra sala», señala el nuevos post publicado en Instagram.

El equipo de la discoteca promete que «lo mejor está por llegar», avanzando una programación con conciertos, tardeos y noches que serán «historias dignas de recordar».

Tras la repercusión del anuncio del supuesto cierre, Sithon's ha querido disculparse. «Desde el equipo de Sithon's pedimos disculpas por el susto. Nos sentimos tremendamente afortunados de las palabras que hemos recibido en estos días. Y recordad… que nunca os creáis todo lo que veis en Internet».

Con este giro, la sala reafirma su papel como uno de los referentes del ocio nocturno en Toledo y anticipa una nueva temporada cargada de sorpresas.

