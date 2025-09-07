Castilla-La Mancha se deshace en elogios a Gustavo Torner tras su muerte y lo ensalza como «maestro» y «referente» del arte abstracto

Gustavo Torner, en 1993, durante su ingreso en la Academia de Bellas Artes Arte

Los principales representantes políticos de Castilla-La Mancha se han sumado a las condolencias por el fallecimiento del artista conquense Gustavo Torner a los cien años de edad. Así, en su cuenta de X, el presidente de la región, Emiliano García-Page, ha asegurado que este es «un día triste» tras la muerte de una persona con una vida «dedicada al arte» y que «revolucionó la cultura de Cuenca, su ciudad, donde su legado permanecerá para siempre».

«Mi pésame para su familia, amigos y para la ciudad conquense», añade García-Page en su mensaje.

También desde el Ayuntamiento de Cuenca lamentan «profundamente» el fallecimiento de Torner, hijo predilecto de la ciudad. Su alcalde, Darío Dolz, afirmaba que este es un día «triste» para el mundo del arte y ensalzaba al artista como «una figura clave para la ciudad y un referente nacional e internacional».

Dolz afirma que el legado de Torner «seguirá perviviendo» gracias al Museo de Arte Abstracto Español y a su Espacio Torner «y por supuesto en todas sus obras».

De su lado, la delegada del Gobierno, Milagros Tolón, asegura que la cultura española pierde «a una de sus grandes referencias» enviando «un abrazo a su familia y allegados».

«Lamento el fallecimiento de Gustavo Torner, maestro de la abstracción y figura esencial del arte moderno en Castilla-La Mancha y en España», añade la delegada.

También el líder de la oposición, el 'popular' Paco Núñez, ha querido hacer público su «profundo pesar» por el fallecimiento de Gustavo Torner, considerando que Cuenca «pierde a su artista más universal y a un referente cultural irrepetible», aseverando que «su obra y su memoria permanecerán siempre entre nosotros».