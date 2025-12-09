Suscribete a
'La Bellezza': de la mirada al cuadro

José Antonio Alarcón expone su pintura reciente en el centro San Sebastián de la Roda hasta el 28 de diciembre

José Antonio Alarcón, con uno de sus cuadros en su estudio
Por ANTONIO LÁZARO

TOLEDO

Viajé a La Roda en primavera para asistir a la inauguración de la exposición del gran pintor rodense Antonio Carrilero y, hace unas semanas, volví para visitar el atelier de José Antonio Alarcón, pintor en activo, que prosigue y renueva la gran tradición ... de realismo innovador que caracteriza a buena parte de la pintura castellano-manchega contemporánea.

