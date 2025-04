El Ayuntamiento de Toledo ha retirado ya 1.500 tarjetas fraudulentas de la ORA

Hacía más de diez años que los vecinos del Casco Histórico no se reunían con el Ayuntamiento para hablar de movilidad, en especial, por los problemas que sufren en fechas como Semana Santa y Corpus. El encuentro celebrado la semana pasada fue positivo, no solo para el concejal responsable, Iñaki Jiménez, también para 'Iniciativa Ciudadana'. «La reunión tuvo un tono amable que es de agradecer», aseguran de esta asociación que lleva años peleando por mejorar la vida del residente, aunque advierten que los resultados del encuentro, en el que también participó el intendente de la Policía Local, Antonio Sánchez Palencia y los grupos municipales, «son mejorables».

Como ya informó ABC, se acordó reducir lo máximo posible los recortes de movilidad de los vecinos durante la Semana Santa y el Corpus y se comprometieron a estudiar, en especial, una de sus propuestas, las de convertir en zonas verdes para residentes otras azules y naranjas durante estos días en los que los vecinos se quedan sin 60 plazas por las procesiones. Desde el gobierno municipal se informó de los avances en movilidad, como la retirada de tarjetas irregulares de la ORA, más de 1.500, ya que se sigue realizando un control exhaustivo para mejorar así la disponibilidad de aparcamiento para los vecinos, que además, según recordó el concejal Jiménez, se han visto beneficiados por la implantación del pivote único. Y también que la grúa lleva retirados 93 vehículos de no residentes estacionados en plazas de residentes, relacionados con clientes de negocios de alojamientos turísticos.

Y, por parte de Iniciativa Ciudadana, que no está contra las fiestas sino por ejecutar medidas que disminuyan los efectos de los recortes de movilidad en el vecindario del Casco, se explicó que los recortes no solo están en los estacionamientos para vecinos residentes, sino también en los accesos a las cercanías de los domicilios para cargar y descargar mercancías y personas. «Se saben de casos donde la Policía Local ha cortado el paso a vehículos de vecinos-residentes, a pesar de no haber procesión católica porque se ha considerado que la saturación de viandantes lo desaconseja». Y se informó también sobre los vecinos residentes que tienen aparcamiento en el edificio de su domicilio y no pueden salir o entrar a ellos.

Lo que se plasmó en el encuentro es que los residentes que estacionan de forma habitual en las 60 plazas que se recortan buscan aparcamiento trasladándose a otras zonas del barrio «donde ya hay insuficientes plazas de estacionamiento empeorando y ampliando los problemas de movilidad».

Por ello, entre las soluciones que se abordaron en la reunión, desde Iniciativa Ciudadana del Casco Histórico, se incidió en la necesidad de dar alternativas a esos recortes a través de ofrecer a los vecinos afectados durante las fiestas plazas de estacionamiento gratuitas en los aparcamientos de pago de San Miguel, Miradero y Recaredo, destinando una pequeña partida de los presupuestos municipales para financiar esta propuesta. Además, reservar de forma temporal para los afectados por los recortes las plazas de estacionamiento ORA azul y naranja en la calle de la Granja, la calle Cervantes y el paseo Recaredo (desde Puerta Cambrón hacia zona puente San Martín), una propuesta que el Ayuntamiento aceptó estudiar. Por ultimo, se pidió que «la información sobre los recortes y alternativas de movilidad y estacionamiento llegue de forma clara en tiempo y forma al vecindario por todos los medios posibles».

Los planes del Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento se explicó de forma detallada del plan de movilidad que la Policía Local ha planificado para las fiestas de Semana Santa, que estará en marcha hasta el próximo domingo, 20 de abril. Así, «se ha tenido en cuenta reducir lo máximo posible los recortes de movilidad del vecindario del Casco Histórico». Se informó también sobre el trayecto y horarios las 18 procesiones católicas por las vías públicas del Casco Histórico durante Semana Santa y «la gran afluencia de visitantes a unas fiestas de interés turístico internacional que provocan la saturación peatonal de un notable número de vías públicas del Casco». Una de los asuntos que se explicó de forma detallada fue que se han habilitado zonas del Casco Histórico donde se recorta el estacionamiento durante 24 horas y 48 horas, «pero «otras zonas el recorte de estacionamiento perdurará 4 ó 5 días debido a que por esas vías públicas hay un paso casi diario de procesiones».

Según el concejal de Movilidad, el Ayuntamiento de Toledo está dispuesto a estudiar y valorar todas las propuestas vecinales y también las que se realicen desde los grupos de la oposición, «siempre y cuando sean en positivo y constructivas, porque el PSOE, una vez más, ha demostrado que las ideas se le ocurren ahora cuando está en oposición, pero no cuando han

La grúa ha retirado 98 vehículos de no residentes en zonas de pisos turísticos Los vecinos fueron informados la semana pasada en la reunión sobre las medidas del Ayuntamiento para mejorar la movilidad, y entre ellas, el trabajo que se está realizando para evitar que vehículos de no residentes estacionen en zonas verdes, reservadas por las vecinos del Casco Histórico. Así, el representante de la Policía Local les comunicó que en el último año la grúa ha retirado casi cien coches en estas zonas exclusivas para residentes que ocupan, sobre todo, visitantes que se alojan en pisos turísticos. Se trata de una actuación en la que los agentes de la Policía Local han puesto especial interés para garantizar a los vecinos plazas de aparcamientos.

estado gobernando durante ocho años mirando hacia otro lado». «Agradecemos cualquier aportación, pero sin dar lecciones de nada a este equipo que ha tenido a la ciudad sumida en una absoluta inmovilidad los ocho años que han estado».