Suscribete a
ABC Premium

El Ayuntamiento de Fuensalida cierra 2024 con un remanente de tesorería cercano a los 950.000 euros

«Este resultado es fruto de una gestión económica rigurosa, eficiente y comprometida» afirmó el alcalde de la localidad toledana José Jaime Alonso

El alcalde de Fuensalida acusa al portavoz socialista de manipular y «falsear» un asunto económico

Facha del Ayuntamiento de Fuensalida
Facha del Ayuntamiento de Fuensalida ABC

ABC

Toledo

El Ayuntamiento de Fuensalida ha finalizado el año 2024 con un remanente de tesorería de 949.120,81 euros, un dato positivo que refleja la solidez y estabilidad financiera del Consistorio tras finalizar el ejercicio económico en el que más inversiones y mejoras se han realizado y abonado.

El alcalde, José Jaime Alonso, ha subrayado que «este resultado es fruto de una gestión económica rigurosa, eficiente y comprometida, que se ha llevado a cabo desde la Concejalía de Hacienda durante todo el año».

Por ello, y gracias a este remanente, «el Ayuntamiento podrá seguir impulsando nuevas inversiones, mejorar infraestructuras y reforzar los servicios municipales».

«Estos datos son una muestra del compromiso del Gobierno Municipal con una gestión transparente y orientada al bienestar de todos los vecinos de Fuensalida», ha incidido el alcalde.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app