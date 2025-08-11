El Ayuntamiento de Fuensalida cierra 2024 con un remanente de tesorería cercano a los 950.000 euros

El Ayuntamiento de Fuensalida ha finalizado el año 2024 con un remanente de tesorería de 949.120,81 euros, un dato positivo que refleja la solidez y estabilidad financiera del Consistorio tras finalizar el ejercicio económico en el que más inversiones y mejoras se han realizado y abonado.

El alcalde, José Jaime Alonso, ha subrayado que «este resultado es fruto de una gestión económica rigurosa, eficiente y comprometida, que se ha llevado a cabo desde la Concejalía de Hacienda durante todo el año».

Por ello, y gracias a este remanente, «el Ayuntamiento podrá seguir impulsando nuevas inversiones, mejorar infraestructuras y reforzar los servicios municipales».

«Estos datos son una muestra del compromiso del Gobierno Municipal con una gestión transparente y orientada al bienestar de todos los vecinos de Fuensalida», ha incidido el alcalde.