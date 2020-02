Sobre Guadalupe

POR SANTIAGO SASTRE Actualizado: 06/02/2020 22:09h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El próximo arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves (que ha estado al frente de la diócesis de Coria-Cáceres), se ha manifestado a favor de integrar el monasterio de Guadalupe a alguna de las tres diócesis extremeñas, pues en este santuario está la patrona de Extremadura. Pero hoy por hoy se da la circunstancia de que pertenece a la archidiócesis de Toledo.

Desde luego que una cosa son las demarcaciones políticas y otras las religiosas, que es obvio que no coinciden ni tienen por qué coincidir. Por eso hay muchas diócesis que incorporan pueblos que pertenecen a otras provincias (en el caso de Toledo con pueblos de Cáceres y de Badajoz). Se suele citar como argumento en favor de la toledanidad de Guadalupe el peso de la historia, pues este monasterio depende de Toledo desde la friolera del siglo XIV. La historia solo constata un hecho, pero no es una razón que justifique que la adscripción toledana siga manteniéndose. Para apoyar esta continuidad histórica hay que aportar argumentos convincentes, porque de lo contrario quizá haya que cambiarla.

El argumento de más peso, en mi opinión, es que se trata de la patrona de Extremadura y que parece razonable que su lugar natural sea incardinarse en Extremadura. Es verdad que hay otras patronas que están ubicadas en otras diócesis, sí. Pero yo atendería al sentir de los creyentes: si a los extremeños les duele que su patrona pertenezca a la diócesis de Toledo, si les gustaría que estuviera en alguna diócesis extremeña. Este me parece que es el quid de la cuestión: mirar por los intereses de aquellos que tienen devoción a esa Virgen, que son quienes la rezan, la visitan, los que mantienen con ella una devota relación de madre e hijo. Si les da igual (o no han expresado un malestar por la situación actual) entonces no veo motivos de cambio.

Por eso no creo que sea relevante el argumento de la historia (aunque sean muchos siglos), ni que sea hora de aflorar cierto nacionalismo religioso toledano. Se trata de velar por el sentir de quienes veneran a la Virgen de Guadalupe y la sienten de verdad como su patrona. No son tan relevantes las fronteras (católico significa universal) y lo que es importante es la fe vivida y sentida por el pueblo. ¿Qué pasará al final? La pelota está en el tejado de la Santa Sede, que es quien debe tomar la decisión.