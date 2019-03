TOLEDO Primera concentración por el Día de la Mujer en la plaza del Ayuntamiento Convocadas por UGT y CC.OO, numeras personas, la mayoría mujeres, se sumaron al acto celebrado en Toledo

ABC @abc_toledo TOLEDO Actualizado: 08/03/2019 14:23h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Día de la Mujer: sigue la huelga feminista en directo

Numerosas personas, la mayoría mujeres, se han sumado a la concentración que los sindicatos CCOO y UGT han convocado este mediodía en la plaza del Ayuntamiento con motivo del Día de la Mujer. La alcaldesa, Milagros Tolón, ha seguido la lectura de los diferentes manifiestos rubricados tanto por los sindicatos, como por la Plataforma 8M Toledo y por la Plataforma Comunicadoras 8M.

La alcaldesa ha estado acompañada por el secretario general de CCOO Toledo, José Luis Arroyo, y por el secretario territorial de UGT Toledo, Alberto Sánchez, entre otras. También se han sumado las mujeres periodistas de Castilla-La Mancha y han exigido un ejercicio del periodismo «digno y feminista».

En el manifiesto «Las comunicadoras paramos», leído por seis periodistas -Francisca Bravo, Lidia Yanel, Cristina López Huertas, Aurora de Pablos, Cristina Copado y Carmen Herrero- en la concentración en la plaza del Ayuntamiento de Toledo, han defendido además representaciones paritarias en los medios de comunicación. En el documento, las comunicadoras de Castilla-La Mancha respaldan todos los puntos del manifiesto que hacen referencia a la lucha contra la brecha salarial, el techo de cristal, la precariedad, el acoso laboral y en redes, y la corresponsabilidad.

Entre las reivindicaciones dirigidas a los medios de comunicación, las periodistas han pedido que velen por la función social e incorporen de manera plena en su línea editorial los valores de «igualdad, equidad y libertad» de las personas.

Algo que, han continuado, implica un posicionamiento «contundente y comprometido» en las informaciones sobre cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, sobre todo en relación a las noticias sobre violencia y mercantilización de sus cuerpos.

Las periodistas de Toledo hemos leído un manifiesto en favor de la igualdad de trato de la mujer en los medios de comunicación. Un año más las mujeres de los medios de comunicación paramos y damos la cara. pic.twitter.com/bqlzt8YfuN — Soraya LH (@SorayaLH) 8 de marzo de 2019

En este sentido, han pedido «extremar el cuidado» en las noticias sobre violencia machista y poner el foco en el agresor y no en la víctima, además de no poner el contador a cero cada año en memoria de las víctimas.

De igual forma, las periodistas concentradas han exigido a los profesionales que «desmantelen los estereotipos y prejuicios» en las noticias y que haya paridad a la hora de dar voz a especialistas o en las firmas de los espacios de opinión. «Ser inclusivo en el lenguaje, hasta que los estereotipos que se esconden en las palabras no nos hagan desaparecer, porque lo que no se nombra, no existe», han señalado.

El manifiesto también ha incluido exigencias para los gobiernos encaminadas a que haya certificados de igualdad para empresas de comunicación en las que se vele por un periodismo feminista, y delegadas de igualdad de género en todos los medios de comunicación, así como un observatorio de noticias machistas y formación universitaria especializada en periodismo feminista

Asimismo, esta viernes por la tarde tendrá lugar asistirá a la manifestación convocada a iniciativa de la Plataforma 8M Toledo y la Concejalía de Igualdad. Esta marcha partirá del Parque de la Vega hasta alcanzar la plaza del Ayuntamiento. El grupo de percusión toledano «Kekumka» participará en la marcha.