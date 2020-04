Fedeto pide en un vídeo que no se paguen las cotizaciones a la Seguridad Social

ABC TOLEDO Actualizado: 13/04/2020 20:45h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«De nuevo reivindicamos que no se paguen cotizaciones a la Seguridad Social ni impuestos cuando no hay ingresos, porque la actividad de miles de autónomos y pymes no existe». Este es la petición que hace el secretario general de Fedeto, Manuel Madruga, que explica que ante «una actividad nula, no se le puede someter al empresario al rodillo de pagar impuestos»