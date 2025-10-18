Sara Simón: «Hasta que llegó Page había menos esperanza y ahora la economía va bien»

La secretaria de Política municipal de la Ejecutiva regional del PSOE y consejera de Igualdad, Sara Simón, ha valorado que tras diez años con Emiliano García-Page al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha la región ha pasado «del desmantelamiento del PP», al ... crecimiento y a tener una sociedad «más cohesionada y más igualitaria».

Es el resumen que ha realizado del avance que ha experimentado la comunidad autónoma, tras haberse dado buena cuenta de ello esta semana en el Debate sobre el estado de la región, y ha destacado que en el camino no se ha abandonado la seña de identidad del presidente Page: «el bienestar de las personas, el invertir en educación, en sanidad, en dependencia y en bienestar social»

Desde la IV Feria Provincial Intercultural 'Marchamalo entre Culturas', Simón ha lamentado que, cuando el presidente Page llegó al Gobierno, se encontró una tierra en la que todos los servicios públicos habían sido recortados, en la que se destruía el empleo y «había menos esperanza», y ha recordado que hoy Castilla-La Mancha se ha colocado como líder en confianza empresarial, «se están creando empleos y nuestra economía funciona bien. Vemos cómo cada día llegan nuevas empresas», ha aseverado.

También ha puesto en valor la importancia que tiene que en esta tierra se esté apostando por unos servicios de emergencias que puedan dar una buena respuesta cuando surge cualquier tipo de catástrofe.

Y frente a esto, ha criticado, nos encontramos a un PP de Castilla-La Mancha, que como ha demostrado en las dos sesiones del Debate, está «absolutamente desnortado» y que cuenta con un presidente, como Paco Núñez, «cuyo tono bronco, su manera de insultar y su tono faltón, fueron bastante lamentables», asegura.

En este punto, Simón ha aludido al video «manipulado» que el PP ha difundido para tratar de desacreditar al presidente de Castilla-La Mancha. Y ha respondido que los populares «demuestran su falta de ideas y su nerviosismo, frente a lo cual esta región, con su presidente Emiliano García- Page a la cabeza, va a seguir trabajando por y para la ciudadanía».

Por otro lado, en respuesta a preguntas de los periodistas acerca de la posición del PP ante la quita de la deuda, la secretaria de Política Municipal del PSOE regional ha sostenido que «no hay manera de entender que el PP aquí en Castilla-La Mancha no apoye esa condonación justa de una deuda que se incrementó precisamente en la época de recortes de Cospedal».