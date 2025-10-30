Suscribete a
Sanz niega que el caso de los cribados en Talavera «sea un desastre» mientras PP y Vox piden su dimisión por su «negligencia»

El consejero de Sanidad defiende su gestión y lamenta la «politización» de un asunto sensible, mientras la oposición denuncia su «negligente gestión» que ha provocado que más de 3.000 mujeres quedaron sin convocar a mamografías durante cinco meses

La Junta pagará casi el doble por las mamografías tras el parón del cribado en Talavera de la Reina

Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha
Jesús Fernández Sanz, consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha carmen toldos

E. Bustos

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha negado este jueves en las Cortes regionales que el parón en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina «sea un desastre», y ha acusado a ... PP y Vox de «politizar un tema sensible» que afecta a la salud de las mujeres. Las dos formaciones de la oposición pidieron su dimisión inmediata, a las que responsabilizan de una «negligente gestión» por la suspensión de las mamografías desde el pasado mes de mayo.

