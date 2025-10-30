Sanz niega que el caso de los cribados en Talavera «sea un desastre» mientras PP y Vox piden su dimisión por su «negligencia»

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha negado este jueves en las Cortes regionales que el parón en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Talavera de la Reina «sea un desastre», y ha acusado a ... PP y Vox de «politizar un tema sensible» que afecta a la salud de las mujeres. Las dos formaciones de la oposición pidieron su dimisión inmediata, a las que responsabilizan de una «negligente gestión» por la suspensión de las mamografías desde el pasado mes de mayo.

Fernández Sanz ha defendido que «les interesa mucho más hablar de un desastre que no existe que de la realidad» y ha reprochado a ambos partidos que «hablen del cribado sin saber exactamente qué significa». «Estamos hablando de personas aparentemente sanas, en un porcentaje altísimo, casi del cien por cien; el porcentaje de casos patológicos es muy bajo», explicó.

El consejero relató que el «accidente» se produjo cuando una de las empresas encargadas del servicio decidió abandonar el contrato en mayo, «aunque resolvió su cierre en septiembre», y desde entonces se han buscado nuevas adjudicatarias. Según detalló, ya se ha encontrado una para reanudar las pruebas, se ha puesto en marcha una plataforma tecnológica en el Hospital de Talavera y se estudia la incorporación de una tercera empresa para reforzar el servicio. Aseguró que «todas las mujeres atendidas están informadas» y pidió «dejar de confundir y de hacer bulos con este asunto».

PP y Vox exigen responsabilidades

El debate parlamentario se centró en las críticas de la oposición. El portavoz de Vox, David Moreno, acusó al consejero de ser el «responsable de que más de 3.000 mujeres de la comarca de Talavera se hayan quedado sin convocar a mamografías durante casi cinco meses» y calificó la situación de «muy grave». «Cinco meses en los que ustedes no han reaccionado. ¿Perfectamente en qué?, ¿en que hay pacientes esperando a ser notificadas?», reprochó.

Moreno sumó a este caso otros problemas de la sanidad regional, como las intoxicaciones en los laboratorios del Hospital de Toledo, sin solución «un año después», y calificó al titular de Sanidad de «incompetente absoluto» para gestionar el sistema público.

Desde el Partido Popular, el portavoz sanitario Juan Antonio Moreno denunció la «negligente gestión» del consejero y calificó lo ocurrido de «escándalo absoluto». «Han privado a las mujeres de Talavera de un derecho, y lo han hecho a sabiendas. Eso tiene que tener consecuencias», señaló.

El parlamentario del PP lamentó que el Gobierno regional «solo haya reaccionado tras la publicación del escándalo en la prensa nacional» y extendió sus críticas al «colapso del sistema público regional», el aumento de las listas de espera, la falta de adjudicación del transporte sanitario terrestre y los retrasos en Atención Primaria. «Solo por el tema del cribado de cáncer, el consejero no merece seguir en ese sillón», concluyó.

El PSOE defiende la inversión sanitaria

En defensa del Ejecutivo, el diputado socialista Ángel Tomás Godoy negó que el caso de Talavera tenga relación con lo ocurrido en Andalucía y recordó que los screenings no se realizan en verano por la baja adhesión al programa. «No tiene nada que ver, absolutamente nada», subrayó.

Godoy destacó que el presupuesto sanitario para 2026 asciende a 4.058 millones de euros, el doble que en la etapa del PP, lo que supone «15 millones diarios en el sistema sanitario» y 2.100 euros de inversión por tarjeta sanitaria, casi 1.000 más que durante el Gobierno de Cospedal.

El parlamentario socialista reprochó a Vox las «irregularidades en la gestión del dinero público» en las Cortes y acusó al PP de «usar Castilla-La Mancha para lavar la imagen de sus compañeros en otros territorios».

Tras el debate, la mayoría socialista en las Cortes rechazó las propuestas de resolución de Vox y PP, que pedían la reprobación y destitución del consejero y la depuración de responsabilidades políticas por la interrupción del programa de cribado.

Por el contrario, fue aprobada la resolución del PSOE, que valora el trabajo del Gobierno regional en materia de diagnóstico precoz, tratamiento, humanización y cuidados paliativos, así como el compromiso de elaborar un plan integral del cáncer y garantizar la extensión equitativa de la medicina nuclear en todo el territorio de Castilla-La Mancha.