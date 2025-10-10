Renfe se protege contra más caos ferroviarios y la llegada de nuevos trenes con un plan para mantenimiento de 1.000 millones

Renfe prepara sus talleres para los nuevos trenes de Cercanías que empezarán a llegar a modo de goteo durante el próximo año. En un acto en Madrid presidido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la dirección general de ingeniería y mantenimiento de ... Renfe ha desvelado este viernes las claves del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030 con inversiones que ascienden a los 1.000 millones de euros. La nueva hoja de ruta tiene como el objetivo principal la «modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía, lo que mejorará la calidad del servicio ferroviario», según exponen fuentes de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

El nuevo plan de mantenimiento llega cuando en los próximos años van a sumarse un total de 500 nuevos trenes de Cercanías -la mayoría a los núcleos de Madrid y Barcelona-, y se espera también nuevas compras para la flota en alta velocidad, tal y como desveló el propio Puente el mes pasado en el Congreso de los Diputados tras los continuos fallos en los nuevos trenes Avril. El plan contempla actuaciones en el 85% de las instalaciones de Renfe Ingeniería y Mantenimiento hasta 2030, con inversiones que ya están en marcha. Según la división del operador ferroviario, habrá una inversión 420 millones de euros en talleres «que ya están en ejecución o en fase de redacción de proyecto», y hasta 490 millones de euros adicionales en talleres actualmente en estudio. «A esto se suman 295,6 millones de euros destinados al Plan de Mejora de Instalaciones Industriales, que ya ha ejecutado el 25% de sus actuaciones previstas», explican.

El principal pilar del plan es el nuevo modelo de mantenimiento que se instaurará en los talleres de Renfe al que se incorporarán tecnologías como equipos de respaldo para evitar que el viajero sufra las consecuencias de la avería de un único equipo o sistemas de monitorización en tiempo real para detectar las incidencias antes de que se produzcan posibles fallos. Además, se introducen sistemas de inspección automática en vía, herramientas digitales para la gestión de operaciones y equipamiento industrial modernizado en los talleres, señalan las mismas fuentes.

La nueva apuesta, dicen, será por la digitalización de procesos, la automatización de tareas y la instalación de sistemas energéticamente eficientes. «Este enfoque permite reducir el 29% las horas que los trenes pasan en mantenimiento, lo que se traduce en una mayor disponibilidad de vehículos para prestar servicio y una mejora directa en la experiencia del viajero», explican.

Inversiones en toda España

Las inversiones alcanzarán a toda España, con intervenciones en todas las gerencias de área territoriales y complejos ferroviarios de Renfe Ingeniería y Mantenimiento. En esta línea, se prevé la creación de 10 nuevos talleres, en ubicaciones como Aranjuez, Fuencarral, Móstoles-El Soto, Ripoll, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sant Andreu Comtal, Santander, Málaga y Murcia. Además, están en estudio y evaluación hasta 12 nuevos talleres en zonas como Alcalá de Henares, Parla, Las Matas, Mataró, Granollers, Blanes, Sant Vincenç de Calders, Sant Celoni, Sant Feliu de Buixalleu, Almería, Irún y Vicálvaro.

La nueva hoja de ruta también contempla la implantación de tres nuevos centros logísticos de piezas de parque en ubicaciones clave como La Sagra, Venta de Baños y Villaverde, junto con la adaptación del taller de El Berrón para las piezas de parque de trenes de ancho métrico. Renfe cree que todos estos cambios «reducirán los tiempos de espera, mejorarán la puntualidad y garantizarán una experiencia de viaje más satisfactoria».