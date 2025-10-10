Suscribete a
ABC Premium
Directo
Feijóo: «El Nobel de la Paz es para una mujer insobornable en su compromiso con la libertad»

Renfe se protege contra más caos ferroviarios y la llegada de nuevos trenes con un plan para mantenimiento de 1.000 millones

Según el operador público las inversiones ya están en ejecución y se extenderán hasta 2030

Óscar Puente anuncia un plan de compra de trenes para Renfe tras los problemas con los Avril de Talgo

AVE de Renfe en la estación de Córdoba
AVE de Renfe en la estación de Córdoba Valerio merino
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Renfe prepara sus talleres para los nuevos trenes de Cercanías que empezarán a llegar a modo de goteo durante el próximo año. En un acto en Madrid presidido por el ministro de Transportes, Óscar Puente, la dirección general de ingeniería y mantenimiento de ... Renfe ha desvelado este viernes las claves del Plan Integral de Talleres y Mantenimiento 2025-2030 con inversiones que ascienden a los 1.000 millones de euros. La nueva hoja de ruta tiene como el objetivo principal la «modernización, digitalización y crecimiento de las instalaciones de mantenimiento de la compañía, lo que mejorará la calidad del servicio ferroviario», según exponen fuentes de Renfe Ingeniería y Mantenimiento.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app