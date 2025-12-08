La quita aliviará en 8,5 puntos la deuda de la región, pero seguirá entre las más 'empeñadas'

El Observatorio de Deuda Pública de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades más beneficiadas por la propuesta de condonación que se tramita como anteproyecto de Ley Orgánica. La región es la segunda comunidad con mayor ... reducción relativa del endeudamiento en términos de Producto Interior Bruto (PIB), con un recorte de 8,5 puntos, solo por detrás de Andalucía. También es la comunidad más favorecida en términos per cápita, con 2.311 euros de deuda perdonada por habitante.

Sin embargo, pese a este alivio financiero, la condonación no resuelve el problema de fondo sin cambio del modelo de financiación. En este sentido, la AIReF advierte de que, tras la reducción de la deuda, Castilla-La Mancha seguirá entre las autonomías más endeudadas y tardará varios años en situarse por debajo del límite del 13% del PIB que establece la Ley de Estabilidad.

El punto de partida, con datos de junio de este año, explica la dimensión del ajuste. Castilla-La Mancha es hoy la cuarta comunidad autónoma más endeudada de España. El Observatorio muestra que la Comunidad Valenciana continúa encabezando la lista con una ratio de deuda del 39,9% del PIB, seguida de la Región de Murcia con un 30,2%, Cataluña con un 29,5% y, en cuarto lugar, Castilla-La Mancha con un 28,5%.

Una deuda de 16.751 millones

En términos absolutos, la deuda regional ascendía en el segundo trimestre del año a 16.751 millones de euros. Este volumen, unido a la intensa dependencia de los mecanismos extraordinarios de financiación, sitúa a la región entre las que acumularon mayor deuda vinculada al Fondo de Liquidez Autonómico y a la Facilidad Financiera. De hecho, el 82,9% de su deuda procede de estos instrumentos, un porcentaje muy superior al promedio autonómico, que se sitúa en el 59,7%.

4.927 millones La deuda de Castilla-La Mancha se reducirá en 4.927 millones de euros una vez realizada la quita. Esta cantidad, calcula la AIReF, supone el 29,4% de la deuda que acumula la región. En términos de volumen total, los 83.252 millones de euros condonados representan el 24,3% de los 342.804 millones de euros de deuda autonómica.

Además, la financiación recibida por Castilla-La Mancha a través de los fondos extraordinarios representa el 6,8% del total nacional, una proporción superior al peso de su deuda sobre el conjunto del endeudamiento de las administraciones autonómicas que es del 4,9%.

Por este motivo, el alivio derivado de la condonación es considerable. La AIReF calcula que la reducción del endeudamiento equivale a 8,5 puntos del PIB regional, tres puntos por encima de la media nacional, que se queda en 5,1 puntos. Aun así, la deuda autonómica se mantendrá en el 20,5% del PIB tras la operación, muy lejos del umbral del 13%. Mientras la media nacional se reducirá hasta el 15,9%, Castilla-La Mancha seguirá formando parte del grupo con mayor endeudamiento, al situarse 4,25 puntos por encima.

Además, el beneficioso impacto de la quita también se refleja en la reducción de la deuda per cápita, que caerá de los 7.857 euros actuales hasta los 5.545,8.

Deuda sobre ingresos corrientes

Además, la AIReF subraya que la condonación reducirá de forma significativa la ratio de deuda sobre ingresos corrientes, una medida clave para evaluar la capacidad de devolución. El conjunto de las autonomías pasará del 140% al 104,7%, acortando además las diferencias entre regiones, cuya ratio se situará en la mayoría de los casos entre el 60% y el cien por cien. Aun así, las comunidades más endeudadas respecto al PIB, entre ellas la Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña y Castilla-La Mancha, seguirán registrando ratios superiores al cien por cien, reflejo de su menor margen de maniobra ante futuras perturbaciones.

2033 Año de cumplimiento La condonación de la deuda permitirá adelantar 14 años el cumplimiento del límite del 13%. Si antes de la condonación Castilla-La Mancha solo lo alcanzaba en 2047, ahora lo hará en 2033. No obstante, la inmensa mayoría de las comunidades descenderán por debajo de este umbral antes de 2029.

La simulación específica elaborada para Castilla-La Mancha por la AIReF permite dimensionar más precisamente el alcance de una quita que en total asciende a 4.927 millones de euros. No obstante, la Autoridad Independiente calcula que la operación, junto al ahorro en intereses, generará una reducción de la deuda de 5.092 millones a finales de 2026. En términos de intereses, la comunidad ahorrará un 0,27% del PIB en el primer año, unos 165 millones, y acumulará un ahorro total de 965 millones hasta 2030.

Este descenso permitirá adelantar 14 años el cumplimiento del límite del 13%. Si antes de la condonación Castilla-La Mancha solo lo alcanzaba en 2047, ahora lo hará en 2033. Aun así, el contraste con otras comunidades confirma la advertencia de la AIReF. Mientras algunas regiones ya cumplen y la mayoría descenderán por debajo de ese umbral antes de 2029, Castilla-La Mancha no logrará hasta 2033.