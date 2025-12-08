Suscribete a
La quita aliviará en 8,5 puntos la deuda de la región, pero seguirá entre las más 'empeñadas'

La deuda per cápita se reducirá en 2.311 euros por habitante. En ninguna comunidad caerá tanto. Tras la quita, la deuda de Castilla-La Mancha se situará en el 20,5% del PIB, 4,25 puntos por encima de la media

El Gobierno central aprueba condonar 4.927 millones de deuda a Castilla-La Mancha, el 30% del total

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, conversa con el consejero del ramo, Juan Alfonso Ruiz Molina
Toledo

El Observatorio de Deuda Pública de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades más beneficiadas por la propuesta de condonación que se tramita como anteproyecto de Ley Orgánica. La región es la segunda comunidad con mayor ... reducción relativa del endeudamiento en términos de Producto Interior Bruto (PIB), con un recorte de 8,5 puntos, solo por detrás de Andalucía. También es la comunidad más favorecida en términos per cápita, con 2.311 euros de deuda perdonada por habitante.

