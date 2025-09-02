El Gobierno central aprueba condonar 4.927 millones de deuda a Castilla-La Mancha, el 30% del total

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados.

En el caso de Castilla-La Mancha, la condonación de la deuda por parte del Estado alcanza los 4.927 millones de euros. Esto supone reducir la deuda de Castilla-La Mancha un 30% respecto al cierre registrado en 2023.

Noticia Relacionada El Gobierno aprueba la quita de la deuda a las comunidades autónomas y pide que se sume a Andalucía José María Aguilera La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que «ni frena ni sustituye» la reforma del sistema de financiación que pide el Ejecutivo regional

El objetivo de esta medida «inédita» y «excepcional», como ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera por la falta de recursos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que contrasta con el apoyo financiero brindado por el Gobierno progresista, que se traduce en que las Comunidades Autónomas han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador, señala el comunicado emitido por el Gobierno.

En la línea de la ministra se ha pronunciado la delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, quien ha subrayado que esta medida permite reducir la deuda de Castilla-La Mancha un 30 por ciento respecto al cierre del año 2023. «Se trata de una medida inédita, y también excepcional, del Gobierno de España, que va a permitir a la región mejorar su financiación y también destinar más recursos a la mejora de la educación, la sanidad, los servicios sociales y el conjunto de los servicios públicos que reciben los ciudadanos y las ciudadanas de la región«.

Otra de las medidas recordada por la ministra es el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 como si no hubiera habido pandemia, que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió y evitó que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver.

Esa política de apoyo a las CCAA es la que ha permitido que, en los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, Castilla-La Mancha reciba, excluyendo los fondos europeos, 12.490 millones más de recursos que en los siete años de Mariano Rajoy. De hecho, entre las medidas adoptadas se encuentran los 1.348 millones de fondos COVID transferidos por el Estado a Castilla-La Mancha, o los 369 millones de las liquidaciones negativas de 2020 de Castilla-La Mancha que el Estado asumió, entre otras actuaciones.

Se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En el caso de Castilla-La Mancha implica añadir otros 1.804 millones de euros más de condonación.

Los ajustes de estas fases tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son susceptibles de generar comparaciones, como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones el importe total de la condonación para Castilla-La Mancha se sitúa en los 4.927 millones de euros.