A punto de salir la Ayuda a la Sequía de la Junta, una línea de 6 millones de euros para paliar sus efectos en el campo

Esta semana se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la propuesta de resolución provisional de la Ayuda a la Sequía, una línea que está dotada con seis millones de euros de fondos propios del Gobierno regional, para contribuir a paliar los efectos de la sequía en explotaciones agrarias.

En total van a ser más de 4.100 las personas beneficiarias de 158 municipios determinados como afectados severamente por la sequía. 87 de ellos están en la provincia de Albacete, 55 en la de Cuenca y 16 en la de Ciudad Real.

La publicación recogerá el listado completo de las personas beneficiarias de esta ayuda, indicando cuál será la cuantía que van a recibir cada uno de ellos, que no podrá superar los 2.312,50 euros por persona beneficiaria. ‎

Esta es una ayuda que el Gobierno regional va a afrontar con fondos propios, que aportarán liquidez a las cuentas de agricultores y ganaderos y que en este caso llegará a más de 4.100 expedientes, todos ellos del sureste de la región, que han sufrido en sus explotaciones pérdidas económicas y de potencial productivo.

Se trata de una ayuda directa para agricultores y ganaderos especialmente afectados por la sequía y cuyas explotaciones agrícolas se encuentren localizadas en alguno de los 158 municipios del sureste de la región, que se ubican en las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real, y que han sido determinados como municipios afectados severamente por la sequía. De estas 158 localidades, 87 están en la provincia de Albacete, 55 en la de Cuenca y 16 en la de Ciudad Real.

Con el fin de agilizar la llegada de la ayuda y la simplificación administrativa se ha optado por la fórmula del Decreto, que se publicará en los próximos días en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Para hacer efectiva la ayuda, las personas beneficiarias únicamente tendrán que aceptarla. Para ello, les llegará un SMS a sus teléfonos móviles para facilitarles la tramitación.

Se podrán beneficiar de estas ayudas los agricultores a título principal, cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) y explotaciones de titularidad compartida que acrediten ser titulares de una explotación agraria a fecha de 17 de julio de 2024 en alguno de los 158 municipios citados.

En cuanto a los importes a pagar, se concederán por superficie admisible determinada, entendiendo por ésta la superficie declarada y determinada en las solicitudes únicas de la PAC de la campaña 2024, de cultivos herbáceos (cereales, oleaginosas, leguminosas y proteaginosas), en secano y cultivos leñosos en secano. El importe máximo de las ayudas concedidas no podrá superar los 2.312,50 euros por persona beneficiaria.