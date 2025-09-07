El PP insiste en que Castilla-La Mancha seguirá mal financiada y el «despilfarro independentista lo pagaremos todos»

Itziar Asenjo señala que en la quita de la deuda de las comunidades autónomas, «lo único que hay es un cambio de titularidad en el acreedor«

La diputada autonómica del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Itziar Asenjo, ha manifestado este domingo que en la quita de la deuda de las comunidades autónomas, «lo único que hay es un cambio de titularidad en el acreedor: si antes le debíamos el dinero a la región, ahora se lo debemos al Estado».

Asenjo ha asegurado que «lo que sí va a ocurrir es que el despilfarro separatista lo vamos a tener que pagar entre todos los españoles» y que, en consecuencia, «Castilla-La Mancha seguirá siendo una región infrafinanciada y, por lo tanto, recibiendo menos dinero del Estado del que tiene que recibir, lo que implica peores servicios públicos en esta ciudad, en esta provincia y en esta región».

La parlamentaria popular ha calificado de «indignante que Page se sume al discurso de Sánchez», criticando que el Gobierno regional sostenga que «los intereses que no se van a pagar de la deuda se van a dedicar a servicios sociales».

En este punto, ha matizado que «esto no es cierto, porque la AIREF ha indicado que el ahorro en la condonación no genera margen de gasto extra, el ahorro en intereses no modifica la regla de gasto, por lo que no genera capacidad adicional para aumentar el gasto público».

Por ello, ha insistido en que «nadie se engañe porque esta medida, exigida por el independentismo, lo único que genera son concesiones al independentismo para que Sánchez siga en la Moncloa».

Asenjo ha recordado que «hace unos días, el Gobierno de Page anunciaba que para el ejercicio 2026, Castilla-La Mancha contará con 686 millones de euros más en el presupuesto». En este sentido, ha reclamado al Ejecutivo regional «la recuperación inmediata de la carrera profesional sanitaria, aceptar nuestra propuesta para el plan de choque contra las listas de espera, modernizar la Atención Primaria, apoyar la agricultura y la ganadería, mejorar las infraestructuras educativas y las políticas sociales, eliminar el canon del agua y el impuesto de sucesiones y donaciones, entre otras propuestas».

Educación gratuita de 0 a 3 años

Además, la diputada del PP ha incidido en que «otra de las medidas que hay que poner en marcha en la región es la educación gratuita de 0 a 3 años». Ha recordado que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió esta semana en Guadalajara a impulsar esta medida «absolutamente necesaria».

Según ha explicado, Feijóo citó como ejemplo a las comunidades gobernadas por el PP que ya han avanzado en esta estrategia, entre ellas Galicia, «donde se convirtió en la primera comunidad en tener educación gratuita en este intervalo de edad precisamente cuando él estaba al frente de la misma». Sobre ello, Asenjo ha concluido que «en Castilla-La Mancha no nos vamos a conformar con los parches que pone Page porque la gratuidad de la educación de 0 a 3 años tiene que ser ya una realidad en Castilla-La Mancha».