Agudo: «Nos engañan con algo que es una trampa, la deuda no desaparece»

La secretaria regional del Partido Popular y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, Carrolina Agudo, ha manifestado que la condonación de la deuda a las comunidades autónomas es un engaño. «La deuda no desaparece, la deuda la vamos a seguir pagando cada castellanomanchego, y también pagaremos lo que los catalanes van a tener que dejar de pagar al Gobierno de España y que vamos a tener que asumir todos los españoles«, ha dicho este miércoles en rueda de prensa.

«Desde ayer, cada vez que veo una imagen tanto del consejero de Hacienda, Alfonso Ruiz Molina, como del presidente regional Emiliano García-Page, veo a la ministra María Jesús Montero y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, engañando a los castellanomanchegos», ha insistido.

«Es una trampa y no nos cuentan que la deuda no desaparece», ha aclarado Carolina Agudo, a quien le sonroja «escuchar a Emiliano García Page y a su consejero hablar de que una deuda que ahora los castellano-manchegos no vamos a pagar, la vamos a pagar como españoles».

Noticia Relacionada Page aplaude la quita pero cree «no es progresista» negociar con Cataluña de forma unilateral Javier Guayerbas El presidente de Castilla-La Mancha también pone el acento en los populismos: «Son el mal de nuestros tiempos y se combaten con el consenso»

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha advertido que su partido no permitirá al Gobierno de Castilla La Mancha que intenten «engañar a los ciudadanos de esta tierra haciendo suya la medida de Pedro Sánchez y de la ministra Montero de decirnos que ahora nos perdonan una deuda que los castellanomanchegos vamos a seguir pagando», ha repetido.

A su juicio, «no ha habido medida que rompa más la igualdad de todos los españoles como lo que está haciendo el Gobierno de Sánchez, aplaudido por Page, y que sin lugar a dudas cada vez que llega al Congreso de los Diputados será votado y apoyado por los diputados socialistas de Castilla-La Mancha«.

Sobre los 700 millones de intereses que se dejarán de pagar, según dijo el consejero Ruiz Molina, la secretaria regional del PP ha asegurado que no es cierto, y que de ninguna manera se dedicarán a pagar al mantenimiento de los servicios públicos. «La deuda no desaparece, los intereses no van a ir destinados a pagar ni la sanidad ni la educación ni nada del bienestar de los castellanomanchegos, es simplemente pues una concesión más de Pedro Sánchez a sus socios independentistas para que le mantengan en el Gobierno y en La Moncloa», ha sentenciado.