El PP acusa a Page de «pésima gestión» en el incendio del Pico del Lobo y Núñez denuncia que el presidente intentó «tapar» el fuego

La UME se unió ayer viernes a las labores de extinción del incendio del Pico del Lobo

La diputada del Partido Popular de Castilla-La Mancha Itziar Asenjo ha cargado contra el Gobierno regional por la gestión del incendio del Pico del Lobo, en la Sierra Norte de Guadalajara, donde se han calcinado ya 2.000 hectáreas de alto valor ecológico y paisajístico.

«Desde el punto más alto de la región, no se puede tapar la desidia, la pésima gestión, ni la soberbia del gobierno de Page», ha denunciado Asenjo, recordando que este verano la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, aseguró que los políticos no debían acudir a los incendios. «Sin embargo ayer cambiaron de opinión y se presentaron en Campillo de Ranas, no solo ella, sino también el presidente Page y otros cargos provinciales del PSOE. Está claro que fueron para tapar su pésima gestión en el incendio que comenzó hace ya seis días, y que podría haberse quedado en nada si se hubiera actuado con rapidez y con medios suficientes», ha asegurado.

Itziar Asenjo, diputada del Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha

La parlamentaria popular ha subrayado que la declaración del nivel 2 de emergencia, la evacuación de Peñalba de la Sierra y Cabida y la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) son consecuencia de una gestión que considera «desidiosa y soberbia».

«Falta de respeto a los profesionales»

Asenjo ha criticado también la respuesta de la consejera a las acusaciones de sindicatos y ecologistas. «Mire, más idea tienen los profesionales que están al pie del cañón apagando incendios que ella y que el delegado de Desarrollo Sostenible con total seguridad. Estamos ante una clara falta de respeto a profesionales que llevan años denunciando esa falta de medios».

La diputada ha puesto cifras a esa carencia de efectivos, asegurando que la desactivación de retenes alcanzaba hasta un 70% en Guadalajara, dejando el operativo en «el 29% de los medios disponibles en la provincia». Además, ha denunciado «descoordinación manifiesta», afirmando que el fuego «se detectó a las 05:38 h, dos horas antes de la versión oficial, con errores en el 112 y falta de cartografía adecuada».

En su intervención, Asenjo ha recordado que Comisiones Obreras (CCOO) califica de «negligente» la gestión y pide la dimisión de la consejera, mientras que agentes medioambientales acusan a la Junta de haber «dejado que el incendio crezca» por no mantener medios activos tras un verano «extraordinariamente seco».

«Miren, un incendio que podría haberse quedado en nada ha arrasado un referente medioambiental de esta región, un lugar con un valor incalculable. Desde el PP exigimos responsabilidades, también lo haremos en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde pediremos todas las llamadas al 112, la documentación necesaria y explicaciones tanto de la consejera como del delegado provincial. El Gobierno de Page debe asumir su responsabilidad en una catástrofe que se podría haber evitado», ha zanjado.

Críticas de Núñez

A las críticas del PP se ha sumado su presidente regional, Paco Núñez, a través de un mensaje en la red social X. «Gracias, presidenta, por el interés y por la colaboración de la Comunidad de Madrid en este fuego que asola desde hace días una zona de alto valor natural de Castilla-La Mancha», ha escrito en respuesta a Isabel Díaz Ayuso.

Núñez ha reprochado a Page que «ha estado más preocupado durante la semana en tapar y opacar este incendio, que en activar los servicios de extinción y el personal necesario para ello. La gestión negligente siempre tiene consecuencias, y aquí las vivimos con especial intensidad».

Gracias, presidenta, por el interés y por la colaboración de la Comunidad de Madrid en este fuego que asola desde hace días una zona de alto valor natural de Castilla-La Mancha.



Lamentablemente, @garciapage ha estado más preocupado durante la semana en tapar y opacar este… https://t.co/FMg0eZynoP — Paco Núñez (@paconunez_) September 27, 2025

El mensaje de Núñez respondía a un post de la presidenta madrileña, en el que aseguraba: «El incendio de Peñalba de la Sierra no parece interesar mucho, pero llevamos seis días trabajando en la extinción. Hoy, con más medios aéreos y terrestres. Gracias a quienes están trabajando para apagarlo y nuestro apoyo a las personas afectadas».