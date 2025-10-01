Un plan de 25 millones hasta 2028 devolverá el esplendor al Casco histórico de Letur (Albacete)

El Gobierno y la Junta colaboran en la recuperación del patrimonio de Letur afectado por la dana

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en colaboración con el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento de Letur (Albacete), está trabajando en la recuperación del casco histórico de la localidad albaceteña tras los daños sufridos por la dana del pasado año.

Así lo ha explicado la viceconsejera de Cultura y Deportes, Carmen Teresa Olmedo, durante su participación en el encuentro internacional 'MondiaCult' que se celebra en Barcelona y que constituye la mayor conferencia mundial sobre política cultural.

Olmedo ha subrayado que «el apoyo que el Gobierno de Emiliano García-Page está dando a la localidad» se concreta en un plan de recuperación para el periodo 2025-2028, dotado con más de 25 millones de euros.

En este sentido, recordó que «en un primer momento se hizo una evaluación de los daños en inmuebles e infraestructuras del municipio y se realizó una rampa de acceso provisional al área del conjunto histórico y medidas urgentes de restauración».

Además, ha detallado que se han desarrollado labores de limpieza y desescombro, la ejecución de una estructura de contención que garantiza la estabilidad del tramo final de la calle Barranco, así como el refuerzo de rellenos, explanadas y firmes de viales y pavimentación, todo ello «con el preceptivo control arqueológico al localizarse las intervenciones en el área cultural protegida del Conjunto Histórico».

La viceconsejera avanzó, asimismo, que «se han iniciado este pasado mes los trabajos del Plan Director del Conjunto Histórico», un documento que debe servir, en sus palabras, «para devolver a Letur su esplendor patrimonial acorde a este Bien de Interés Cultural».