Juicio al fiscal general
Turno para la declaración del decano del Colegio de la Abogacía de Madrid

Page ve «impecable y medida» la instrucción del Supremo en el caso del fiscal general y advierte de que el «arrope político» no beneficia a García Ortiz

El presidente de Castilla-La Mancha sostiene que el ruido político en torno al fiscal general perjudica su defensa, califica la legislatura de «laberinto sin salida» y cree que Sánchez no convoca elecciones porque «se perderían claramente»

La primera semana de juicio deja tocado al fiscal general

Emiliano García-Page ha sido entrevistado por Carlos Herrera en la Cadena COPE
F.F.

Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Tribunal Supremo está llevando a cabo una instrucción «impecable» en el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha advertido de que el respaldo político que ... está recibiendo «no le ayuda, sino todo lo contrario».

