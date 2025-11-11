Page ve «impecable y medida» la instrucción del Supremo en el caso del fiscal general y advierte de que el «arrope político» no beneficia a García Ortiz

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que el Tribunal Supremo está llevando a cabo una instrucción «impecable» en el caso que afecta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha advertido de que el respaldo político que ... está recibiendo «no le ayuda, sino todo lo contrario».

Durante su entrevista en el programa Herrera en COPE, emitido desde la Catedral de Toledo, García-Page añadió que el proceso se está desarrollando «de forma muy medida, incluso con muchas concesiones a la defensa, creo que en prevención de que luego puedan buscar puertas en el Tribunal Constitucional».

El presidente autonómico advirtió además de que el exceso de apoyo político al fiscal general puede ser contraproducente. «Todo el arrope político que se le está planteando, si creen que está ayudando, yo creo que lo único que hace es lo contrario, porque abunda en la tesis de que detrás lo que hay es política, y eso justamente es lo que a lo mejor no pueden hacer los fiscales», señaló.

«Laberinto sin salida»

García-Page también aprovechó la entrevista para referirse a la situación política nacional, que definió como una «legislatura laberíntica y sin salida». A su juicio, el origen de esta situación está en los pactos «contra natura» con los partidos independentistas. «Tener que hacer pactos contra natura, pactos realmente impensables, no te conduce a nada. Estamos viendo lo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo: que no deja de ser un laberinto sin salida», sostuvo.

El dirigente socialista señaló que el Gobierno central «no cuenta con los apoyos necesarios para sacar adelante ninguna ley» y opinó que el presidente del Gobierno no convoca elecciones «porque teme perderlas». «El principal argumento que se está poniendo de manifiesto ahora mismo para no convocar elecciones es precisamente que se perderían. Yo creo que se perderían además claramente», afirmó.

García-Page también lamentó la ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que consideró una anomalía democrática. «No podemos acostumbrarnos a que sea normal que no haya presupuestos. La Constitución marca una obligación: en octubre tendría que estar presentado el proyecto de presupuestos», subrayó.

No obstante, el presidente castellanomanchego calificó esta situación como una «trampa política» y advirtió de los riesgos de los acuerdos con los independentistas. «A veces tengo mi propia duda si es mejor tener estos presupuestos a tener unos que incorporen los peajes de Puigdemont y compañía. Porque los peajes para poder aprobar el presupuesto pueden ser todavía más gravosos que el propio presupuesto. Estamos en una trampa, en un laberinto sin salida», concluyó.