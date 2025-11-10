Suscribete a
ABC Premium

Page pide al PSOE que se querelle contra Leire Martínez, la 'Fontanera de Ferraz': «No me representa ni a mí, ni a la mayoría de los militantes»

El presidente de Castilla-La Mancha entiende que Sánchez quiera ser reelegido pese al contexto complicado por el «ambiente generalizado de corrupción»

Ábalos quiere entrar en el caso Leire porque «intentó gobernar» su defensa en el caso Koldo

Emiliano García-Page
Emiliano García-Page ABC
Valle Sánchez

Valle Sánchez

TOLEDO

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a pedir este lunes al PSOE que se querelle contra Leire Díez. «La que llaman 'Fontanera de Ferraz', que en mi nombre no habla, esa tal Leire, no me representa ni a ... mí, ni a la mayoría de los militantes». Cree que «no se puede ni especular ni manejar con ambigüedad este conflicto», y por eso insiste en la necesidad de querellarse contra Díez. «Yo creo que está avanzando la tesis de que más o menos, todos somos lo mismo, y esto es lo peor que puede pasarle a una organización».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app