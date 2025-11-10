Page pide al PSOE que se querelle contra Leire Martínez, la 'Fontanera de Ferraz': «No me representa ni a mí, ni a la mayoría de los militantes»

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a pedir este lunes al PSOE que se querelle contra Leire Díez. «La que llaman 'Fontanera de Ferraz', que en mi nombre no habla, esa tal Leire, no me representa ni a ... mí, ni a la mayoría de los militantes». Cree que «no se puede ni especular ni manejar con ambigüedad este conflicto», y por eso insiste en la necesidad de querellarse contra Díez. «Yo creo que está avanzando la tesis de que más o menos, todos somos lo mismo, y esto es lo peor que puede pasarle a una organización».

Durante la inauguración de la primera fase de la Casa de la Igualdad en Cuenca, se ha definido como una persona «contraria al concepto de levantar muros», aunque ha señalado que «sí que vería bien con buenos ojos un muro erigido «contra la corrupción y contra los corruptos«, incluso »dentro del propio PSOE». «Me preocupa muchísimo que se pueda generalizar una sensación de corrupción, creo que urge mucho marcar no solo distancias, sino levantar un único muro posible, contra los que desde dentro nos han traicionado la confianza, algo que sería necesario si se verificara que algunos han utilizado al PSOE como lavadora para blanquear». En caso de que se demostrara por la vía de la justicia ese extremo, «no solo habría que querellarse, sino también marcar toda la distancia posible».

Sobre cómo Koldo García ha podido llegar tan alto en la cúpula del PSOE, García-Page ha dicho que solo lo conoce «de un breve saludo» una vez que le acompañó en una visita a Toledo. «No lo conozco de más, ni le conozco de llevar una bolsa de deportes en la mano». «Este tipo de gente, en vez de contratarles en empresas públicas, tienen que estar ante los tribunales y con una querella puesta por la organización», ha afirmado

Preguntado sobre la intención de presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentarse a la reelección, ha dicho que le parece bien. «Es lo normal cuando se está en la Presidencia», aunque ha reconocido que el contexto actual «es complicado», debido al «ambiente de corrupción que se está empezando a generalizar». Un ambiente que además, «algunos», incluido él mismo, lo están «padeciendo», en el sentido de que muchos dirigentes socialistas que ostentan gobiernos ahora «están siendo víctimas de algunos ex compañeros», en clara alusión a Santos Cerdán o José Luis Ábalos.