Martín-Buro (PP): «Page es más socialista que castellanomanchego; no nos merecemos un presidente así»

El vicesecretario de Política Social del PP de Castilla-La Mancha y diputado autonómico en las Cortes, José Martín-Buro, ha denunciado este lunes en Toledo la «demagogia e incongruencia permanente» de Emiliano García-Page y del PSOE regional, a los que acusa de ser «cómplices necesarios de las políticas sectarias de Pedro Sánchez, que solo buscan el enfrentamiento y el reparto de privilegios a costa de todos los españoles».

Martín-Buro se ha referido a los 686 millones de euros que el presidente regional presume haber conseguido para Castilla-La Mancha y ha subrayado que «no son un regalo, sino la consecuencia de la condonación de deuda pactada con los independentistas catalanes, una operación tramposa y sectaria que, lejos de desaparecer, la pagaremos todos los ciudadanos con más impuestos, menos inversiones y un futuro hipotecado durante décadas».

El parlamentario 'popular' ha lamentado que «Castilla-La Mancha tenga al presidente más cínico e irresponsable, que dice una cosa en los medios para diferenciarse de Sánchez y luego vota y actúa en la misma dirección que él, tanto en el Congreso como en las Cortes regionales».

Martín-Buro ha reclamado que, si realmente Page dispone de esos fondos adicionales, los destine a reforzar las políticas sociales de la región, que en la actualidad «sobreviven gracias al esfuerzo de profesionales, ayuntamientos y entidades sociales, y no por la acción del Gobierno socialista».

En este sentido, ha planteado como prioridades el refuerzo de los Servicios Sociales de Atención Primaria, «mejorando las retribuciones de sus profesionales y aumentando la aportación a los ayuntamientos para programas como la ayuda a domicilio»; el incremento de los precios de concertación en residencias de mayores y en centros de atención a infancia y familia, «actualmente los más bajos de España»; y una apuesta decidida por la atención a las personas con discapacidad, «con una concertación justa y precios dignos».

Plan urgente contra la pobreza

El dirigente del PP ha reclamado igualmente un plan urgente contra la pobreza, ante unas cifras que considera «inasumibles», con 730.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión en Castilla-La Mancha, de las que 159.000 son menores y 182.000 viven en pobreza severa.

Martín-Buro ha insistido en que la condonación de deuda «no es más que el chantaje de los independentistas y la obsesión de los socialistas por mantenerse en el poder a cualquier precio».

«Page celebra esta infamia porque está rendido y sometido a Sánchez. Es mucho más socialista que castellanomanchego. No nos merecemos un presidente que antepone los intereses de su partido al bienestar de nuestra tierra», ha concluido.