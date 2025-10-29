Suscribete a
Letur (Albacete) recuerda a sus víctimas un año después de la tragedia

La artista Rozalén, natural de Letur, pide que no se olviden «los pequeños lugares donde sacuden las tragedias»

Virginia Ortiz, prima de una víctima de Letur: «No fue este fenómeno el causante de la catástrofe, es quien omite su deber»

La plaza del municipio acogió el reconocimiento del Ayuntamiento
J. G. / ABC

Toledo

Un año después de la devastadora dana que golpeó a Letur en la provincia de Albacete, el municipio se dividió ayer entre actos de recuerdo organizados por el Ayuntamiento y por las víctimas. Mientras el Consistorio celebraba un homenaje institucional en la plaza del ... pueblo, la Asociación de Damnificados convocó un acto en el mural del Camino de San Antón.

