Suscribete a
ABC Premium

Virginia Ortiz, prima de una víctima de Letur: «No fue este fenómeno el causante de la catástrofe, es quien omite su deber»

Virginia Ortiz, de Letur, municipio que lloró a seis víctimas mortales, señala que la inacción política jugó en contra de las víctimas

Tamara Muñoz perdió a su hermano en la riada: «Que no se olvide que los primeros muertos fueron en Letur; que no se tape con Valencia»

Virginia Ortiz Riquelme en su intervención, hoy, en el acto homenaje del aniversario de la dana
Virginia Ortiz Riquelme en su intervención, hoy, en el acto homenaje del aniversario de la dana efe

J. Guayerbas

Toledo

En un acto cargado de emoción y memoria, a la par que de reivindicación en busca de responsables por las 229 víctimas mortales de la dana el pasado 29 de octubre de 2024, las familias de los fallecidos han rendido homenaje a sus seres ... queridos entre lágrimas, música y el recuerdo vivo de una tragedia que como mantienen, pudo evitarse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app