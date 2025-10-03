Juzgan en Toledo a un hombre acusado de intentar matar a su expareja en presencia de sus hijas menores en Miguel Esteban

La Audiencia Provincial de Toledo tiene previsto juzgar el próximo martes, 7 de octubre, a A.V.Z., acusado de intentar acabar con la vida de su expareja en presencia de sus dos hijas menores en la localidad de Miguel Esteban. La Fiscalía solicita para él diez años de prisión por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Según el escrito de la fiscalía, los hechos se remontan a diciembre de 2024, cuando el acusado mantuvo una discusión con su expareja, B., en un domicilio de la localidad. El enfrentamiento se originó porque quería imponer su criterio sobre el régimen de visitas de las menores, «manifestando así su control y dominación».

El fiscal sostiene que, con ánimo de darle muerte o aceptando dicha posibilidad, el procesado le lanzó varias puñaladas con un cuchillo de cocina dirigidas al abdomen en presencia de sus hijas, C., de 11 años, y D., de 6 años. La víctima logró esquivar los primeros ataques, pero durante un forcejeo el acusado consiguió clavarle el cuchillo en el muslo izquierdo.

Como consecuencia, B. sufrió una herida incisa superficial en el muslo y otra inciso-contusa en la frente, de unos dos centímetros, que requirieron una primera asistencia médica con medidas físicas, tratamiento quirúrgico mediante puntos de sutura, antibioterapia, vacunación antitetánica y antiinflamatorios. La curación precisó 15 días, con ocho de perjuicio básico y siete de perjuicio moderado, además de secuelas estéticas por la retirada de grapas, aún pendientes de valoración forense.

El acusado fue detenido al día siguiente y permanece en prisión preventiva desde el 30 de diciembre de 2024.

El Ministerio Público considera que concurre la circunstancia agravante mixta de parentesco y pide, además de la condena de diez años de cárcel, la accesoria de inhabilitación absoluta para el derecho de sufragio pasivo durante ese tiempo y la privación de la patria potestad respecto a sus hijas menores.