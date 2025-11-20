Suscribete a
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

Inmovilizadas 5.500 latas de refresco en Ciudad Real por incumplir la normativa de etiquetado

Se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional sin estar etiquetados en la lengua oficial

El 'garrafón' llega a los refrescos: casi 12.000 botellines inmovilizados en Segovia

Los agentes inmovilizaron 5.490 envases de refrescos

ABC

La Guardia Civil de Ciudad Real ha inmovilizado en un comercio mayorista de la provincia una partida de 5.496 envases de refresco preparados para ser distribuidos, por incumplir la normativa general en materia de etiquetado de productos alimenticios.

Con motivo ... de los diferentes operativos encaminados al control fiscal y aduanero en la provincia de Ciudad Real, efectivos de la Guardia Civil del Destacamento de Fiscal y de Fronteras realizaron varias inspecciones administrativas en comercios mayoristas de la provincia, dedicados a la distribución de bebidas, descubriendo en uno de ellos que se estaban comercializando refrescos de una conocida marca internacional, sin estar etiquetados en la lengua oficial, contraviniendo lo estipulado en la Norma General sobre etiquetado y la defensa de los consumidores, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

