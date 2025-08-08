Un incendio forestal en La Huerce (Guadalajara) obliga a cortar la CM-1006 por el intenso humo

Un incendio forestal declarado poco antes de la una del mediodía de hoy en la pedanía de Valdepinillos del municipio de La Huerce (Guadalajara), ha obligado a activar el nivel 1 de emergencia. La medida se ha adoptado por la afección del humo a la carretera CM-1006, que permanece cortada al tráfico para garantizar la seguridad de los conductores.

El fuego se ha originado en una zona forestal del término municipal y, desde los primeros minutos, se ha desplegado un amplio dispositivo para frenar su avance.

En el operativo trabajan un total de 17 medios, de los que seis son aéreos y once terrestres para atacar las llamas desde el aire y desde tierra de forma simultánea.

➡️ACTUALIZACIÓN

▶️#IFLaHuerce en #Guadalajara pasa a Situación Operativa Nivel 1⃣ debido al corte de carretera CM-1006 por afección de humo. En la zona #INFOCAM de @gobjccm con:



🚨Nivel 1

🚁 6 medios aéreos

🚚 11 medios terrestres

👥 62 #BBFF #AAMM



Contra los #IIFF… https://t.co/YJz0zA0khc pic.twitter.com/jWfml4UQVC — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) August 8, 2025

En total, participan 62 personas entre bomberos forestales y agentes medioambientales, que desarrollan tareas de extinción y control de los puntos más críticos del perímetro.