El impulso de la UCLM en investigación posiciona a Castilla-La Mancha a la cabeza del crecimiento nacional en personal de I+D

El modelo de predicción de la evolución de indicadores de I+D+i elaborado por el Observatorio de la Fundación COTEC sitúa a Castilla-La Mancha entre las comunidades autónomas con mayor crecimiento en personal de I+D en el período comprendido entre julio de 2024 y 2025. Con un incremento del 7 % en el número de afiliados a la Seguridad Social, es la segunda región con mayor crecimiento interanual en esta rama de actividad, solo por detrás de La Rioja.

Este resultado, superior a la media nacional, refleja la apuesta de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) por atraer, consolidar y retener talento. En palabras del rector de la UCLM, Julián Garde, se trata de «una muy buena noticia porque supone un respaldo objetivo al trabajo de las personas que desarrollan su trayectoria investigadora en esta universidad y en esta región». Garde también ha subrayado el papel de la institución académica, en colaboración con el sector público y privado, para fortalecer el tejido científico comprometido con la transformación social.

La UCLM ha reforzado en los últimos años su política científica con el impulso del Plan Propio de Investigación, el aumento de los contratos predoctorales, postdoctorales y de apoyo técnico, y la promoción de la estabilización de personal investigador en colaboración con el Gobierno regional para la inversión de fondos europeos en I+D+i. Así mismo, con la mejora de las condiciones de las convocatorias estatales de recursos humanos para investigación, ha contribuido a que más personas se incorporen laboralmente a Castilla-La Mancha mediante contratos de I+D vinculados a la universidad.