El Gobierno regional forma a docentes para impulsar actuaciones de mejora de la competencia matemática

El Gobierno de Castilla-La Mancha está formando a docentes con el objetivo de impulsar actuaciones de mejora de la competencia matemática en centros educativos. Según la directora general de Innovación Educativa y Centros, Mariló Pérez, está acción esta especialmente dirigida a alumnado de ... Educación Primaria, Educación Secundaría y Ciclos Formativos de Grado Básico.

Mariló Pérez ha explicado que se trata del curso ´Matemáticas con Sentido: Procesos para una Enseñanza Efectiva y Motivadora´ considerado el curso marco del itinerario formativo asociado al Plan de Mejora de la Competencia Matemática desde enfoques pedagógicos para la reducción de la brecha de género en el ámbito matemático.

El curso propone un cambio metodológico profundo en el aula, orientado a transformar la enseñanza tradicional de las matemáticas. Para ello, apuesta por superar los enfoques memorísticos y avanzar hacia una enseñanza más activa, comprensiva y centrada en el desarrollo del pensamiento, donde se fomente la resolución de problemas, el razonamiento, la autonomía y la motivación del alumnado.

Asimismo, se impulsa el uso de metodologías activas y la conexión permanente de las matemáticas con situaciones reales, el contexto cotidiano y otras áreas del conocimiento, favoreciendo una visión interdisciplinar y significativa de la materia.

Además, el Programa de Cooperación Territorial incluye actuaciones como el acompañamiento a los centros en la implementación del proyecto, la dotación de recursos humanos, el nombramiento de una persona coordinadora por centro, así como formación genérica y específica para el profesorado. Se facilita también un conjunto de herramientas y recursos pedagógicos destinados a apoyar el trabajo docente y garantizar el adecuado desarrollo del programa.

Tal y como ha detallado Mariló Pérez, «con esta acción formativa Castilla-La Mancha reafirma su compromiso con una enseñanza de las matemáticas más motivadora, accesible y conectada con la realidad del alumnado, en línea con los objetivos europeos fijados para 2030».