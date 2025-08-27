El Gobierno regional amplia a 100 las 'startups' que desarrollan sus proyectos en los cinco 'hubs' para emprendimiento digital

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha ampliado a 100 las 'startups' seleccionadas para desarrollar sus proyectos tecnológicos en los cinco hubs de innovación que ya están puestos en marcha, uno en cada provincia de la región, y conseguir soluciones a los retos tecnológicos actuales.

Hay que recordar que medio centenar de empresas ya se habían seleccionados en la primera convocatoria y ahora, tras finalizar el proceso de la segunda, se suman otras 50. De este modo, el programa regional de emprendimiento tecnológico 'FiveCLM', impulsado a través de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, alcanza un nuevo hito, consolidando la iniciativa como una de las más ambiciosas a nivel autonómico en materia de digitalización, innovación y transformación del territorio.

De las 50 nuevas 'startups', 14 tienen origen en Castilla-La Mancha, lo que supone un importante espaldarazo y refuerzo al tejido empresarial local y regional y una muestra evidente del talento y la capacidad innovadora presente en la comunidad autónoma. En la primera convocatoria se presentaron más de 200 proyectos innovadores, ocho de ellos también de empresas castellanomanchegas, mientras que en esta segunda se han superado los 300. Del centenar de proyectos seleccionados, 22 llevan firma de la región.

El primer y decisivo paso que se ha dado a través de esta iniciativa ha sido la puesta en marcha en cada una de las cinco provincias de la región de un centro ('hub') de innovación, que han sido concebidos como espacios o lugares de encuentro, donde los emprendedores y empresas que están empezando su actividad puedan desarrollar soluciones en base a retos que también lanza el programa y, así, posteriormente, adaptarlos a la realidad del mercado para que sean, realmente, productos comercializables.

Proyecto alineado con la estrategia digital del Gobierno regional

Este proyecto, que fue presentado el pasado mes de enero por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, está alineado con la estrategia digital del Gobierno regional y busca favorecer el desarrollo empresarial de la región a través de la colaboración público-privada, reforzando la capacidad innovadora del tejido empresarial y haciéndolo más competitivo. De esta forma, cada centro de innovación está especializado en líneas sectoriales que son claves para el desarrollo de Castilla-La Mancha.

Cinco 'hubs' tecnológicos, uno en cada provincia

'FiveCLM' articula su actividad a través de una red de hubs territoriales especializados, ubicados en poblaciones de menos de 5.000 habitantes de zonas rurales de Castilla-La Mancha. Estos centros están diseñados para facilitar la conexión entre startups, empresas, administraciones públicas y ciudadanía, fomentando un modelo de innovación inclusivo, descentralizado y orientado al impacto local. Este concepto marca la dirección de uno de los más importantes objetivos del programa, como es hacer frente al reto demográfico.

Además de asesoramiento, acompañamiento técnico y 'mentoring', 'FiveCLM' ofrece a las startups acceso a infraestructura tecnológica, herramientas de gemelo digital, espacios de trabajo, difusión y opciones de financiación para la puesta en marcha de pruebas de concepto.

Castilla-La Mancha, territorio innovador

La significativa participación de startups castellanomanchegas, como Tecnobosque, Abisysa, Construcción Digital Conectada o Protiberia, demuestra que Castilla-La Mancha cuenta con talento emprendedor altamente cualificado y con propuestas tecnológicas de gran potencial.

Estas startups están abordando retos concretos en digitalización del sector primario, salud pública, sostenibilidad energética, turismo inclusivo o automatización de servicios públicos. En muchos casos, sus desarrollos están ya siendo testados o implementados en municipios de la región, lo que facilita la conexión directa entre innovación y ciudadanía.

Transferencia de conocimiento entre startups y otros sectores del ecosistema digital

Otro de los objetivos que persigue esta iniciativa es potenciar el tejido empresarial regional impulsando la iniciativa de emprendedores digitales y facilitando el crecimiento y la consolidación de nuevas empresas en el ámbito tecnológico. Cada hub se ha dotado de una infraestructura diseñada para crear un entorno propicio para la innovación, colaboración y transferencia de conocimiento entre startups y otros sectores del ecosistema digital.

Un tercer objetivo es promover el uso de las tecnologías más vanguardistas, como es el caso del gemelo digital, con el que, a través de patrones de IA, se va a replicar virtualmente el territorio de Castilla-La Mancha para que las empresas seleccionadas puedan simular, probar y optimizar sus prototipos y productos antes de lanzarlos al mercado. El Gobierno de García-Page ha apostado por esta tecnología para instalarla en la Administración y ya hay en funcionamiento varios gemelos digitales en materias como vivienda, turismo o industria; favoreciendo la toma de decisiones.

Un proyecto interregional con C-LM entre las comunidades a la cabeza

En estos términos, ha detallado que 'FiveCLM' forma parte de un proyecto financiado con fondos europeos que se denomina 'Aceleración de ecosistemas de emprendimiento e innovación basados en gemelos digitales', una actuación interregional que lidera Castilla-La Mancha junto a otras comunidades autónomas, como La Rioja, Extremadura, Galicia o Navarra.

El proyecto que se está desarrollando en Castilla-La Mancha está cofinanciado por la Administración regional y Fondos Next Generation, concretamente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (RETECH), a través del componente 13, de impulso a las pymes. El presupuesto global (interregional) es de 23,7 millones de euros.

'Innovación a la Fresca'

Desde su puesta en marcha, los cinco hubs de innovación están desarrollando actividades presenciales, en cada uno de sus ámbitos estratégicos, para abrirse e integrarse en la sociedad a través de diferentes acciones para dar a conocer el trabajo que se está desarrollando en cada una de ellas. Un ejemplo son las jornadas 'Innovación a la fresca', un cara a cara entre quienes están cambiando el futuro y quienes han sostenido el territorio con su trabajo durante décadas. Esta iniciativa nace del propósito de tender puentes entre generaciones, reconociendo el saber tradicional y el potencial innovador de las startups que forman parte de 'FiveCLM'.