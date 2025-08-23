Los bomberos, en el lugar de los hechos

Una fuga de gas propano provoca el desalojo de hasta 72 vecinos en Ciudad Real Ha ocurrido este sábado, sobre la una de la tarde, en la calle Azucena

Una fuga de gas propano de un depósito ubicado en la calle Azucena de Ciudad Real ha provocado este sábado que hasta 72 vecinos tuvieran que ser desalojados de forma preventiva de cuatro bloques de viviendas. Por suerte no ha habido ningún afectado por inhalación.

Ha ocurrido sobre la una de la tarde. En el lugar de los hechos se han desplegado los bomberos, además de la Policía Local, la Nacional y personal de la compañía responsable del mantenimiento del depósito.

Los vecinos han vuelto a sus casas al poco tiempo.