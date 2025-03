Frances Munro gana con 'When God came to te', el premio de Microrrelatos de la Fundación César Egido

«La mujer pidió a su criada que colocara sobre la mesa el mejor juego de porcelana porque -le explicó- «Dios viene a tomar el té». Así, que la mujer sonrió y colocó los platos sobre la mesa y la jarra de leche en el refrigerador... Cuando esa tarde llegó Dios, él agradeció la invitación y aunque no tomó té, Dios y la anciana se marcharon juntos...«.Así arranca el microrrelato ' When God came to tea' (Cuando Dios viene a tomar té) de la escritora inglesa, Frances Mary Munro, que este jueves ha recibido en el palacio de Fuensalida de Toledo, el primer premio del VII Concurso Internacional de Microrrelatos, que convoca la Fundación César Egido Serrano.

Además de Munro han sido galardonados Tomás García Merino con 'El Rito', que se ha alzado con el accésit honorífico en lengua española; Menna Asal, con 'Sus padres le bendicen', accésit honorífico en lengua árabe; y Hagay Perets, que con 'Exaltación' ha recibido el accésit escrito en lengua hebrea.

El concurso internacional, que en esta edición ha recibido un total 59.245 microrrelatos procedentes de 170 países, se ha convertido en un referente y un defensor de la palabra. Este año, han participado más de 800.000 lectores de una iniciativa divulgadora que permite unir a un lector de Argentina con otro de Arabia Saudí, según ha explicado el director de la Fundación César Egido Serrano, Fernando Luceron, durante la entrega de estos galardones.

Vocación religiosa

La ganadora del primer premio, Frances Mary Munro, ha agradecido a la Fundación César Egido Serrano esta experiencia y ha afirmado que estos días en Madrid y Toledo han sido «excepcionales». «Ha sido una experiencia que nunca olvidaré, es muy especial y una sorpresa que me conmueve».

Munro, ha declarado a ABC, ser una mujer con fuertes creencias religiosas que cree en el compromiso entre los seres humanos que «debemos apoyarnos unos a otros», situación que la llevó a animarse a participar en el año 2023 en este concurso. «Fue divertido, pero también serio, porque escribí con el corazón», ha repetido.

Frances Mary Munro recoge el premio de manos del presidente de la Fundación César Egido JCCM

Frances Munro ha reconocido la «conexión especial» que tiene con Dios y que le ha permitido a ella estar convencida de que va a llegar al cielo después de haber vivido mucho. Esas creencias han quedado plasmadas en varios libros que ha escrito para «ayudar a los seres humanos a vivir mejor.