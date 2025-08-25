Extorsionan y amenazan a una alcaldesa de Ciudad Real para que dimita de su responsabilidad municipal

La alcaldesa de Fernán Caballero (Ciudad Real), la 'popular' Beatriz Dorado, ha denunciado públicamente haber recibido amenazas que afectan a ella y a su entorno más cercano tras haber sido extorsionada por una mujer, «de origen sudamericano» y a la que supuestamente una banda había secuestrado a su hijo, quien le trasladó que la condición 'sine qua non' para su liberación y para evitar que tanto el menor como la propia alcaldesa sufrieran «daños físicos» era que presentara su dimisión en un plazo de diez días.

Según el relato de la regidora, que ha comparecido ante los medios de comunicación este lunes para poner en conocimiento el suceso, los hechos ocurrieron el pasado 31 de julio, cuando la mujer se presentó en el Ayuntamiento en lo que parecía ser una visita vecinal ordinaria.

Sin embargo, lejos de mantener una conversación cordial, le comunicó la amenaza en nombre de esa organización criminal y advirtió de las posibles consecuencias familiares y personales si no abandonaba el cargo.

La alcaldesa ha apuntado que, de acuerdo con esa versión, la acción podría estar vinculada con un extrabajador del Ayuntamiento que, presuntamente, habría recurrido a dicha banda para forzar su salida del Consistorio.

«La finalidad de este trabajador, que pagó a una banda organizada para vengarse de mí, era solo que dimitiera como primera edil de nuestro pueblo«, ha señalado.

El encuentro fue presenciado también por el interventor municipal, quien, al igual que la alcaldesa, no pudo reaccionar antes de que la mujer abandonara el lugar tras lanzar la amenaza.

Los hechos fueron puestos de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil, así como de la Delegación del Gobierno, que mantienen abierta una investigación sobre lo sucedido.

Sin despidos en su mandato

Pese a ello, la alcaldesa de Fernán Caballero ha asegurado que en los dos años de su mandato «no se ha despedido a ningún trabajador del Ayuntamiento», por lo que desconoce de dónde puede proceder la autoría de las amenazas. Ha recalcado igualmente que no tenía relación previa con la mujer que se presentó en el Consistorio ni conocía su identidad antes de este episodio.

Dorado ha insistido en que la emisaria mostró un estado de gran nerviosismo durante el encuentro y que la amenaza se centró de forma exclusiva en exigir su dimisión.

Asimismo, ha explicado que, según lo trasladado por la propia mujer, el inicio de las represalias tendría lugar el 11 de agosto, aunque la alcaldesa ha admitido que desconoce si ese aviso respondía a un engaño o si existía un riesgo real.

En todo caso, ha destacado que la situación ha generado incertidumbre y preocupación tanto en su ámbito personal como en el de su entorno familiar, motivo por el que, siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil, ha decidido hacer público el caso.

No dimitirá pese a las presiones

Beatriz Dorado, que con 25 años es la alcaldesa más joven de la provincia, ha asegurado que no piensa dimitir pese a las presiones.

«Confío plenamente en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», ha afirmado, convencida de que «más pronto que tarde se detenga a la persona o personas que han cometido este delito«.

La primera edil ha admitido que la situación ha condicionado su vida diaria y la de su entorno, aunque ha explicado que, siguiendo las recomendaciones de la Guardia Civil, se están adoptando medidas de seguridad en el municipio.

Por ahora, no se ha considerado necesario asignarle vigilancia personal, si bien no se descarta que en el futuro pueda solicitarse refuerzo en caso de que la investigación lo aconseje.

La comparecencia de la alcaldesa, celebrada en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Fernán Caballero, ha contado con la presencia de los presidentes regional y provincial del Partido Popular, Paco Núñez y Miguel Ángel Valverde, respectivamente, quienes han arropado a la joven regidora.

Núñez ha señalado que «por desgracia, la evolución social está generando en muchas ocasiones dificultades de tensión y de enfrentamiento político inaceptables». Ha advertido de que el «exceso de tensión política» y el «enfrentamiento verbal» están provocando situaciones complejas en distintos lugares, algunas de ellas sin hacerse públicas.

Sin embargo, ha remarcado que «en ningún caso de la gravedad de Bea», recordando que se trata de una amenaza en la que una persona se presentó en su despacho «a exigirle la dimisión bajo la advertencia de que un supuesto hijo de la emisaria iba a ser torturado y el entorno familiar de la alcaldesa amenazado«.

El dirigente 'popular' ha recalcado que «condenaría estos hechos igual si el afectado fuera un alcalde socialista» y ha puesto de relieve la vulnerabilidad de Dorado, «una chica con veintipocos años que está pendiente de si sus padres están bien, de si alguien la espera en la esquina o de si alguien puede estar en la puerta de su casa«.