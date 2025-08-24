Núñez acusa al Gobierno de Page de estar «todo el verano desaparecido» ante los problemas de la región

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado este domingo «que se note» que la región es una tierra eminentemente agrícola y ganadera y que el gobierno regional apoye la actividad del sector primario «ya que han pasado todo el verano desaparecidos».

De esta forma se ha pronunciado el líder de los populares durante su visita a la localidad toledana de Navahermosa, donde ha participado en las actividades con motivo de la festividad de San Bartolomé. Desde allí ha recordado que Castilla-La Mancha es una región agrícola y ganadera, y «llevamos oyendo al PSOE decirlo 40 años», por eso ha pedido que eso de lo que hablan los socialistas se traduzca en apoyo al campo.

Y es que, según Núñez, el gobierno socialista de Page tiene al sector primario «absolutamente abandonado», un PSOE que, durante este verano, «ha hecho fus como el gato». Por eso se ha preguntado dónde está el gobierno en un momento en el que hay problemas con la lengua azul en la ganadería y el consejero del ramo «está desaparecido», o dónde está para atajar las dificultades con el inicio de la vendimia; o para gestionar la incertidumbre «absoluta» que está generando la PAC.

Además, el presidente de los populares ha hecho referencia a los problemas con los aranceles y la dificultad para colocar nuestros productos en Estados Unidos sin que ello suponga un perjuicio económico importante. También ha recordado que los productos de otros lugares entran en nuestra tierra, en muchos casos sin trazabilidad.

Paco Núñez ha aseverado que «el responsable de que los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha estén abandonados es Emiliano García-Page», y ha añadido que hay una política en la región como la socialista «que está dejando tirados a los agricultores y ganaderos». En un verano en el que, como ha indicado, hay problemas porque el sector primario es cada vez menos rentable y atractivo, que los jóvenes huyen de los pueblos porque no hay actividad económica suficiente para mantener las explotaciones agrícolas o ganaderas familiares, ven como el PSOE mira para otro lado y les da la espalda.

Por eso, ha continuado Núñez, si Castilla-La Mancha es una región agrícola y ganadera «que se note» porque «ya está bien de la dejadez del PSOE con agricultores y ganaderos».

Por último, ha hecho una llamada al sector primario de la región a la tranquilidad y la seguridad porque «en muy poquito tiempo», cuando se celebren las elecciones autonómicas y el PP gobierne esta tierra, «ellos serán el eje principal de nuestra agenda y preocupaciones», porque, según Núñez, «yo sí creo en agricultores y ganaderos», porque el PP sí los defiende y porque lo hará desde el gobierno como hasta ahora lo está haciendo desde la oposición.