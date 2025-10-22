«Es difícil vivir con preocupación a la espera de una mamografía», comparte una paciente del área sanitaria de Talavera

Le tiembla la voz cuando recuerda que a dos meses de que finalice el año aún sigue a la espera de una mamografía que le conceda la quietud que en estos momentos le roba el tiempo de espera. Ella es una de tantas mujeres ... de Talavera de la Reina (Toledo) que este 2025 tendría que haber recibido la carta de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Castilla-La Mancha con la citación para realizarse una mamografía.

«Es difícil vivir con preocupación a la espera de una prueba», explica esta paciente con la congoja de la incertidumbre. Prefiere mantener su anonimato, por lo que le llamaremos Amparo. Como explica a ABC, en 2023 ya participó en el programa de cribado de cáncer de mama. Entonces tenía 56 años y acudió con su cita a la clínica que el pasado mes de mayo cerró sus puertas. «Recibí una llamada a los días porque quería repetirme la prueba, pues vieron algo extraño», comenta.

A la semana volvió a pasar por el mamógrafo. «Fue una falsa alarma, no tenía nada, pero ya vives con esa historia presente, y ahora lo pienso y lo revivo porque han pasado dos años y no me ha llegado la carta rutinaria citándome para una prueba», explica a la espera de una citación que para las pacientes es sinónimo de esperanza, pues un diagnóstico precoz salva vidas; una denuncia que Amparo suma a esos cinco meses sin programa de detección precoz en Talavera de la Reina y la comarca.