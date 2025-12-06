Suscribete a
ABC Premium

día de la constitución

Castilla-La Mancha reivindica en Guadalajara el papel de las autonomías en el fortalecimiento del Estado de Bienestar

El Gobierno regional subraya el «buen clima de estabilidad política e institucional» que vive Castilla-La Mancha, un escenario que es fruto del «diálogo y los acuerdos»

Bellido sobre la reforma de la Constitución: «No hay consenso porque los independentistas y los partidos radicales no están por ayudar»

El acto ha contado con la participación del viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, anfitriona de esta edición. Junto a ellos han estado presentes la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos
El acto ha contado con la participación del viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, anfitriona de esta edición. Junto a ellos han estado presentes la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos y la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos

ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado este 6 de diciembre el Día de la Constitución poniendo en valor el papel de las comunidades autónomas en la consolidación y el blindaje del Estado de Bienestar. Durante el acto institucional celebrado en la Biblioteca ... Pública de Dávalos, en Guadalajara, se ha ensalzado también a la Constitución como el principal marco de convivencia democrática y como el instrumento que recoge los derechos, libertades y valores fundamentales de la ciudadanía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app