Castilla-La Mancha reivindica en Guadalajara el papel de las autonomías en el fortalecimiento del Estado de Bienestar

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha conmemorado este 6 de diciembre el Día de la Constitución poniendo en valor el papel de las comunidades autónomas en la consolidación y el blindaje del Estado de Bienestar. Durante el acto institucional celebrado en la Biblioteca ... Pública de Dávalos, en Guadalajara, se ha ensalzado también a la Constitución como el principal marco de convivencia democrática y como el instrumento que recoge los derechos, libertades y valores fundamentales de la ciudadanía.

El evento ha contado con la participación de la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano; el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa, Eusebio Robles; y la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, anfitriona de esta edición. Junto a ellos han estado presentes la subdelegada del Gobierno en la provincia, Susana Cabellos; el presidente de la Diputación, José Luis Vega; la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos; así como representantes del ámbito político, social, cultural, económico, empresarial y académico.

Durante la celebración del 47º aniversario de la Carta Magna Eusebio Robles ha subrayado el «buen clima de estabilidad política e institucional» que vive Castilla-La Mancha, un escenario que, según ha expuesto, es fruto del «diálogo y los acuerdos». En este contexto, el viceconsejero de Administración Local y Coordinación Administrativa ha vinculado esta estabilidad con la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, actualmente en proceso de tramitación, y que permitirá reforzar las conquistas sociales que sostienen el Estado de Bienestar en la comunidad.

Asimismo, Robles ha destacado la importancia de promover principios como la redistribución, la solidaridad y el hermanamientoentre territorios, garantizando la igualdad de oportunidades y el acceso a servicios públicos de calidad para toda la población, con independencia de sus circunstancias sociales, económicas o geográficas.

El acto también ha recordado que este año se cumplen 50 años del inicio de la Transición en España, un periodo marcado por el diálogo democrático y el espíritu constitucional que condujeron a la aprobación de la Constitución. En este sentido, se ha señalado que ese legado requiere un compromiso permanente para seguir avanzando en el marco democrático.