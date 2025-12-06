Bellido sobre la reforma de la Constitución: «No hay consenso porque los independentistas y los partidos radicales no están por ayudar»

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este sábado, Día de la Constitución, sobre posibles reformas de la norma (modificada en tres ocasiones desde 1978) que «lamentablemente el consenso no se da porque ni los partidos políticos independentistas ... y el radicalismo de la ultra derecha y de la ultra izquierda están por ayudar«.

Según Bellido, «los partidos conservadores a lo mejor quieren que la Constitución se congele o incluso algunos partidos de la ultra derecha que mengüe y los partidos de la ultra izquierda querrán llevarlo más para allá, pero tiene que hacerse mediante un clima de negociación y consenso«, ha matizado.

«Hace unos días hemos celebrado el 50 aniversario del fallecimiento del dictador Franco que privó a España de libertad, que subyugó a buena parte del país y que la hundió económicamente y hoy estamos celebrando 47 años de la Constitución, un tiempo prolongadísimo de éxito colectivo, y lo que deberíamos hacer es ser más moderados, más templados porque para algunos la Constitución no fue suficiente y para otros fue demasiado lejos«, ha añadido el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Noticia Relacionada Castilla-La Mancha celebra el Día de la Constitución reivindicando el espíritu de la Transición Elisabeth Bustos El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha destacado el impulso reformista del nuevo Estatuto de Autonomía

Eso sucedió, a juicio de Bellido, «porque llegó hasta donde se podía llegar para que unos, los que venían de gobernar cediesen y para que otros, los que venían de la opresión del exilio y de la clandestinidad pudiesen disfrutar».

Pablo Bellido ha añadido que nunca en la historia de España «hemos tenido tanto tiempo de libertad, de igualdad, avances en solidaridad, nunca hemos tenido a tantas personas en nuestro país viviendo bien como se vive hoy y lo que deberían hacer los partidos políticos es dejarse de radicalidades y buscar el punto medio y el encuentro», ha concluido.