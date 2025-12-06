Suscribete a
Bellido sobre la reforma de la Constitución: «No hay consenso porque los independentistas y los partidos radicales no están por ayudar»

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha pide moderación y templanza en el Día de la Constitución

Armengol llama a adaptar la Carta Magna a la «diversa realidad territorial» de España

Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha
Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha ABC
Mercedes Vega

Mercedes Vega

Toledo

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este sábado, Día de la Constitución, sobre posibles reformas de la norma (modificada en tres ocasiones desde 1978) que «lamentablemente el consenso no se da porque ni los partidos políticos independentistas ... y el radicalismo de la ultra derecha y de la ultra izquierda están por ayudar«.

