Castilla-La Mancha reclamará una financiación «justa» y sin «singularidades» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, exige compensar la infrafinanciación «de más de una década» y defiende que el nuevo Estatuto refuerza el trabajo del Gobierno regional

El vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, ha inaugurado las nuevas instalaciones de la almazara de la cooperativa 'Santísimo Cristo de Villajos', en Campo de Criptana
ABC

Toledo

El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición definida: reclamar una financiación autonómica «justa», basada en criterios objetivos y que compense la infrafinanciación acumulada por la región durante más de diez ... años. Así lo avanzó este jueves el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante una atención a los medios en Campo de Criptana, donde defendió que la reforma del sistema debe dejar atrás los modelos que han penalizado a territorios como Castilla-La Mancha.

