Castilla-La Mancha reclamará una financiación «justa» y sin «singularidades» en el Consejo de Política Fiscal y Financiera

El Gobierno de Castilla-La Mancha acudirá el próximo lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera con una posición definida: reclamar una financiación autonómica «justa», basada en criterios objetivos y que compense la infrafinanciación acumulada por la región durante más de diez ... años. Así lo avanzó este jueves el vicepresidente segundo, José Manuel Caballero, durante una atención a los medios en Campo de Criptana, donde defendió que la reforma del sistema debe dejar atrás los modelos que han penalizado a territorios como Castilla-La Mancha.

Caballero insistió en que la futura financiación autonómica debe reconocer que la infrafinanciación ha obligado al Ejecutivo regional a asumir un volumen de deuda que no responde al gasto excesivo, sino a un reparto insuficiente: «Ha sido un endeudamiento que no ha sido por nuestra culpa ni por nuestra responsabilidad, sino, sencillamente, porque teníamos menos ingresos del Estado de los que nos correspondían».

El vicepresidente segundo rechazó que el nuevo modelo pueda construirse a partir de acuerdos bilaterales o demandas particulares de una comunidad. «No puede haber financiación singular, ni para Cataluña ni para ninguna comunidad autónoma de España, porque todas son singulares», afirmó.

Según explicó, la posición del Ejecutivo autonómico es clara y pasa porque el reparto debe basarse en «criterios objetivos de coste de los servicios y de la población ajustada», teniendo en cuenta factores sociales, económicos y geográficos.

Un nuevo Estatuto para una región «más fuerte»

Además de la financiación autonómica, el vicepresidente segundo valoró el avance del nuevo Estatuto de Autonomía en el Congreso de los Diputados. Lo calificó como «una muy buena noticia» y una herramienta clave para reforzar la acción política del Ejecutivo.

Caballero subrayó que el texto es fruto de una negociación compleja pero exitosa. «Este ha sido el empeño del presidente Page desde el primer minuto», recordó, a la vez que destacaba que la reforma se ha construido sobre el consenso entre PSOE y PP en la región.

Aunque admitió «algún escollo» durante las conversaciones, aseguró que el acuerdo alcanzado recoge adecuadamente «los deseos, los intereses y las ilusiones de los hombres y mujeres de Castilla-La Mancha», ahora una comunidad que se aproxima a los 2,2 millones de habitantes.

El vicepresidente confió en que el proyecto mantenga su «filosofía» durante la tramitación en las Cortes Generales, sin modificaciones que alteren su esencia: «Muy pronto podamos contar con un Estatuto que haga esta región más fuerte, con mayor bienestar, con más derechos para su gente».

Caballero concluyó destacando que el liderazgo de Emiliano García-Page permitirá obtener los mejores resultados en este nuevo escenario político e institucional. A su juicio, el Ejecutivo autonómico está «bien enfocado» para aprovechar las herramientas que ofrecerá el futuro Estatuto. «Honestamente, creo que el Gobierno de Castilla-La Mancha está bien enfocado para poder sacar el mayor resultado posible en beneficio siempre de la gente de Castilla-La Mancha», afirmó.