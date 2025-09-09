Page defiende hablar de «lo que importa» frente a la política del «ruido»

«No sabes lo que me estoy acordando de ti en estos tiempos que corren, un abrazo muy fuerte«, estas han sido las palabras del expresidente de Castilla-La Mancha José María Barreda dirigidas al actual responsable autonómico, Emiliano García-Page, en el acto de toma de posesión de los nuevos integrantes del Consejo Social de la Universidad de Castilla-La Mancha.

La respuesta de Page no se ha hecho esperar, a los minutos, durante su intervención, el presidente regional, consciente de la repercusión de su discurso en clave nacional, ha reafirmado el mensaje de Barreda, «y con seguridad se van a acordar todavía un poco más«, ha dicho.

En esta línea, el presidente de Castilla-La Mancha ha señalado que hoy en política «el 90 por ciento se dedican a hablar de cuestiones que no cambian la vida a la gente, solo su estado de ánimo« para reivindicar que es preciso »hablar de vivienda, del gasto en sanidad y en educación, de las cosas que realmente son las que nos pueden afectar y preocupar, porque el ruido por el ruido estorba«.

Así, Page ha lamentado que cada minuto «que perdemos en hablar de lo que no se debe» es tiempo perdido «para hablar de buscar consensos« y ha lanzado una crítica a las fuerzas políticas »que se han creado para romper« aunque »con un grueso de los partidos se puede llegar a entendimientos y soluciones«.

El presidente regional ha hecho estas declaraciones tras la toma de posesión de José María Barreda como presidente del Consejo Social de la UCLM, donde ha recalcado que mientras el problema de la clase política «es estar y seguir» en Castilla-La Mancha «nos planteamos crecer, avanzar e ir a más».