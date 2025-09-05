Castilla-La Mancha elimina el coste de la primera matrícula universitaria para 5.100 alumnos

El presidente autonómico ha avanzado que se van a destinar 5 millones de euros para esta medida

El nuevo curso académico que comienza en los próximos días en la Universidad de Castilla-La Mancha incorpora como novedad el coste 0 para los alumnos de primera matrícula. La bonificación es una de las medidas del Gobierno regional a la que el presidente Emiliano García-Page se ha referido este viernes en Albacete, durante la visita a unas nuevas instalaciones sanitarias.

Como ha avanzado, este curso se van a beneficiar de la bonificación unos 5.100 universitario de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) , del campus de Guadalajara. Para ello, el Ejecutivo autonómico va a destinar un importe de unos 5 millones de euros.

La medida, como ha indicado Page, supondrá un ahorro medio al alumnado aproximado de 1.000 euros para los estudiantes de la UCLM y de 1.150 euros en el caso de la UAH.

«La verdad es que es un un lujo poder hacer esto, más allá de los miles de estudiantes que también asumen sus estudios con beca«, ha comentado el presidente.

Esta bonificación, que va destinada a los estudios de Grado y Doble Grado, será de aplicación exclusivamente a los créditos matriculados por primera vez y al primer curso académico en el que el estudiante se matricula, con el máximo de 60 créditos para los estudios de Grado o 72 en el supuesto de estudios de Doble Grado.